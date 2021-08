Che fai, filosofia?

2 Agosto 2021

Ha fatto discutere la nota recentemente pubblicata sul sito dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (IISF) a firma di Giorgio Agamben e Massimo Cacciari. Nel testo, sintetico e lacunoso nell’esplicitazione delle fonti, i due filosofi esprimono una serie di affermazioni radicali sull’uso esteso del green pass, descrivendolo come una vera e propria discriminazione tra cittadini che dovrebbe essere inaccettabile in una società autenticamente democratica.

Nel complesso l’intervento di Agamben e Cacciari non sembra avere la pretesa di essere analitico, dato che le argomentazioni riportate a sostegno della tesi centrale (ovvero la condanna alle pratiche discriminatorie che verrebbero legittimate dal sistema del green pass) non sono strettamente pertinenti e ben documentate e rischiano spesso di scivolare in generalismi confusivi, come quando gli autori fanno un parallelismo con il controllo caratteristico di “ogni regime dispotico” e, come per una sorta di idealtipo, mettono sullo stesso piano in qualità di esempi la Cina odierna, l’Unione Sovietica e la retorica fascista.

Considerando il carattere assoluto, letteralmente sciolto e precipitoso delle loro esternazioni, direi che l’intento di questa nota è più provocatorio che informativo: tra le righe possiamo capire che i due filosofi sanno di essersi esposti su una questione molto dibattuta e nelle loro parole è possibile sentire l’eco dei cittadini che ultimamente hanno denunciato la “dittatura sanitaria” in Francia e Italia. Questa atmosfera di piazza è presente, più o meno involontariamente, soprattutto nella conclusione del testo in cui si invita la “coscienza democratica” (incarnata da chi?) a reagire subito contro la legalizzazione della discriminazione.

In realtà, come emerge da un paio di righe introduttive, chi propone l’intervento non vuole direttamente spingere i cittadini a protestare, bensì spera di “favorire il dibattito e la riflessione critica“. E l’obiettivo è stato in parte raggiunto se si considera la mole di opinioni discordi che sono state espresse da politici, scienziati e filosofi. Tuttavia, pur nel tentativo di alcuni di analizzare e “smontare” pezzo per pezzo le argomentazioni già traballanti di questa nota, non si è andati più in là del rumore.

Tradotto: a un’opinione ambigua si sono contrapposte motivazioni altrettanto generiche e poco efficaci.

Per esempio, una delle conclusioni a cui è giunto chi ha criticato Agamben e Cacciari, soprattutto dal versante scientifico, è che questi hanno sbagliato a esprimersi sui temi del green pass e delle vaccinazioni perché non sono competenti in materia. In realtà la presunzione per cui di una questione sanitaria che riguarda anche la società dovrebbero parlare solo gli esperti in medicina o statistica rischia di chiudere il dibattito al fondamentale contributo umanistico.

Ancora una volta, più che riguardare strettamente la competenza, il problema è nella qualità dell’analisi e del contributo critico: così come un virologo non dovrebbe formulare previsioni storiche e sociali, un filosofo non dovrebbe utilizzare dei dati statistici decontestualizzandoli dalle ricerche da cui provengono per poi ricombinarli senza una vera riflessione organica.

Un’altra accusa nei confronti di Agamben e Cacciari li vede come pericolosi, ma in fondo ingenui, libertari. La loro colpa sarebbe infatti confondere la tutela della salute con la limitazione della libertà. A ben guardare, però, il testo dei due filosofi non parla di libertà, ma di discriminazione. Non c’è una parola che promuova in maniera esplicita la protesta per una libertà senza regole né responsabilità, libertaria appunto (anche se bisognerebbe chiedere a chi usa questo aggettivo in senso negativo a quale definizione storico-politica sta pensando) e noncurante della vulnerabilità propria e altrui. Al contrario, il discorso di Agamben e Cacciari si svolge sulla e nella legge, è cittadino, riprende in un certo senso il tema antico di chi è ammesso o estromesso dalle mura – fisiche o figurate – della città.

Infine, alcune personalità della filosofia hanno espresso il loro disaccordo, a partire da Maurizio Ferraris che ha affermato che anche i filosofi possono essere imbecilli. Il discorso sull’imbecillità ha una sua valenza teorica e lo stesso Ferraris ne ha scritto, ma leggendo l’intervista rilasciata da quest’ultimo per “Il Foglio” si scopre che il termine oscilla nel riferirsi sia alla polemica nata dal testo pubblicato sull’IISF sia alle proteste dei no vax. Anche in questo caso, accomunare la reazione di chi si oppone a un presunto regime sanitario alla provocazione dei due filosofi chiude in sé il dibattito, bollandolo come “indegno” di avere un seguito perché fondato su presupposti falsi.

Certo, “imbecille”, con il suo rimando etimologico a chi non si regge bene in piedi e ha bisogno del baculum, il bastone, non è una qualificazione del tutto inadatta alla debolezza persuasiva della nota, ma ricorda pericolosamente i commenti intolleranti che spesso trovano cittadinanza sui social, piattaforme in cui sempre più frequentemente avvengono scontri feroci a colpi di insulti e non, come auspicavano utopisticamente i pionieri di Internet, un pacifico dialogo aperto all’ integrazione di tutti.

Il paradosso è rappresentato dal fatto che proprio questo dibattito nato dalle parole di Cacciari e Agamben dimostra come la filosofia tenda attualmente a uniformarsi al livello basso della comunicazione da social network.

Ferraris, in un intervento radiofonico, ha sottolineato che la critica al green pass poteva essere espressa da qualsiasi personalità in vista, da star e sportivi, suscitando uguale scalpore. Ma è proprio questo il problema: i filosofi, che più di altri potrebbero dare l’esempio di una comunicazione fondata sull’ascolto e sul rispetto, adottano invece acriticamente la modalità della dichiarazione, della provocazione reciproca che evita il dialogo e l’approfondimento.

Tuttavia, la riflessione potrebbe essere più amara se pensiamo che la filosofia sarebbe in effetti costretta a questo per farsi sentire in tempi in cui si esalta il pensiero veloce e gli utenti della rete non hanno voglia di spendere troppi minuti nella lettura di un contenuto.

Si potrebbe insomma dire con qualche nostalgia che sono lontani i tempi in cui Talete cadde nel pozzo perché troppo preso dall’osservazione degli astri, suscitando l’ironia della comunità. Ora i filosofi rischiano comunque di cadere ma non perché il loro sguardo si spinge troppo in alto, ma perché resta in basso, distratto, come quello degli altri, magari da uno schermo.