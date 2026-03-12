Generali chiude il 2025, primo anno del nuovo piano triennale Lifetime Partner 27: Driving Excellence, con risultati considerevoli. La compagnia guidata dall’amministratore delegato Philippe Donnet ha raggiunto un risultato operativo di 8 miliardi di euro (+9,7%), trainato da tutti i segmenti di business, un utile netto normalizzato (depurato cioè delle componenti volatili) di 4,3 miliardi (4,66 miliardi l’utile netto contabile del gruppo).

normalizzato record, concludendo con successo il

primo anno del piano “Lifetime Partner 27: Driving

Excellence”

Premi lordi in aumento a € 98,1 miliardi (+3,6%), grazie alla crescita significativa del

segmento Danni (+7,6%)

• Raccolta netta Vita ai vertici del settore, in crescita a € 13,5 miliardi, trainata da puro

rischio e malattia, prodotti ibridi e unit-linked. New Business Value aumenta a € 3,1

miliardi (+6,2%)

• Combined Ratio (CoR) migliora significativamente a 92,6% (-1,4 p.p.); il CoR non

attualizzato continua il suo sviluppo molto positivo a 94,3% (-1,6 p.p.)

• Risultato operativo migliore di sempre a € 8,0 miliardi (+9,7%), guidato da tutti i

segmenti di business

• Utile netto normalizzato record a € 4,3 miliardi (+14,5%). L’EPS normalizzato è in

significativo aumento a € 2,85 (+16,2%)

• Asset Under Management complessivi a € 900 miliardi (+4,3%), con € 16 miliardi di

flussi netti nell’Asset Management

• Estremamente solida la posizione di capitale, con il Solvency Ratio al 219% (210%

FY2024), grazie alla forte generazione normalizzata di capitale del Gruppo

• Proposta di dividendo per azione a € 1,64 (+14,7%) e buyback da € 500 milioni alla

prossima Assemblea degli Azionisti, confermando l’impegno sulla crescita della

remunerazione degli azionisti

Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali ha deliberato di convocare l’Assemblea

degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, per il 23 aprile 2026, alle ore 9.00, in unica convocazione, a

Trieste.

Il Consiglio si è avvalso della facoltà, prevista dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge

24 aprile 2020, n. 27, i cui effetti sono stati prorogati fino al 30 settembre 2026 dal decreto-legge 31 dicembre

2025, n. 200, convertito con la legge 27 febbraio 2026, n. 26, di convocare l’Assemblea senza partecipazione

fisica dei soci ed esclusivamente tramite presenza del Rappresentante Designato.