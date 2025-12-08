Il Controllore della Bolletta di Luce e Gas ti dice se puoi risparmiare e quanto. Lo puoi interrogare in totale anonimato e rispetto della tua privacy. Provalo ! Non costa nulla.

· Non chiede come ti chiami

· Non chiede l’indirizzo email

· Non chiede dove abiti

· Non chiede il numero di telefono

· Non chiede la copia della bolletta

· Non scarica cookies

· Non ti vende niente

· …è GRATIS !

PROVALO on-line : il Controllore della Bolletta 2.0

Il Controllore della Bolletta 2.0 è l’esito di un progetto sociale attivato dall’ “Area Povertà Energetica” di Caritas Ambrosiana.

La prima versione ufficiale risale a gennaio 2024 . In quei mesi imperversavano “le bollette impazzite”: gli assistiti affluivano nei centri di ascolto chiedendo un sostegno economico mentre gli assistenti non riuscivano a districarsi nella complessità delle bollette.

La volatilità del mercato energetico nascondeva la cruda realtà: fornitori anche insospettabili infilavano in bolletta margini stratosferici.

Così nacque l’idea di mettere on-line uno strumento semplice da usare, che permettesse a tutti di valutare se la bolletta fosse allineata alle normali condizioni di mercato.

Oggi è disponibile la versione 2.0, compatibile al nuovo formato della bolletta ed allo “scontrino dell’energia”.

Il Controllore della Bolletta 2.0 è realizzato pensando agli utenti, agli operatori del sociale, ai TED.

Inserisci i dati mostrati nello “scontrino dell’energia” : consumo annuale, Quota fissa mensile e costo unitario del gas o energia.

Il controllore calcola la tua spesa annua e la confronta con le condizioni più economiche di Mercato Libero (e di Servizio in Tutela). La scelta di cambiare fornitore è tua: cercherai sul Portale Offerte di Arera il miglior fornitore potrai contattarlo in autonomia.

(Per soli contratti “uso domestico”, utenti residenti e non residenti, potenza impegnata da 1.5 a 6 kWh).

Il Controllore della Bolletta è accessibile anche dal portale della Povertà Energetica di Caritas Ambrosiana