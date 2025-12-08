Controllore della Bolletta 2.0 per risparmiare

Il Controllore della Bolletta 2.0

di Roberto Zavatti

Il Controllore della Bolletta di Luce e Gas ti dice se puoi risparmiare e quanto.
Lo puoi interrogare in totale anonimato e rispetto della tua privacy.
Provalo ! Non costa nulla.

8 Dicembre 2025

Il controllore della bolletta di Luce e Gas ti dice se puoi risparmiare e quanto.
·        Non chiede come ti chiami
·        Non chiede l’indirizzo email
·        Non chiede dove abiti
·        Non chiede il numero di telefono
·        Non chiede la copia della bolletta
·        Non scarica cookies
·        Non ti vende niente
·        …è GRATIS !
PROVALO on-line :  il Controllore della Bolletta 2.0

Il Controllore della Bolletta 2.0 è l’esito di un progetto sociale attivato dall’ “Area Povertà Energetica” di Caritas Ambrosiana.

La prima versione ufficiale risale a gennaio 2024 . In quei mesi imperversavano “le bollette impazzite”: gli assistiti affluivano nei centri di ascolto chiedendo un sostegno economico mentre gli assistenti non riuscivano a districarsi nella complessità delle bollette.

La volatilità del mercato energetico nascondeva la cruda realtà: fornitori anche insospettabili infilavano in bolletta margini stratosferici.

Così nacque l’idea di mettere on-line uno strumento semplice da usare, che permettesse a tutti di valutare se la bolletta fosse allineata alle normali condizioni di mercato.

Oggi è disponibile la versione 2.0, compatibile al nuovo formato della bolletta ed allo “scontrino dell’energia”.

Il Controllore della Bolletta 2.0 è realizzato pensando agli utenti, agli operatori del sociale, ai TED.
E’ disponibile per tutti. Istruzioni e descrizione sono accessibili dalla home page.

Il Controllore è fruibile da tutti (per soli contratti “uso domestico”).

bollette risparmio
