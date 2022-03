Il tempo è un raccoglitore di cattive memorie

18 Marzo 2022

“Bending on your knee

Is don’t forget that a ferris wheel

Is far from reality”

Fare i conti col tempo non è mai semplice. Eri una silhouette, ti ritrovi con 6 kili in più, li occhi sono meno vivaci di un tempo, più affaticati. La pancia è meno piatta, sei tonica, ma fatichi ad entrare nella tua 42. Ma soprattutto quei 6 kili in più non te li puoi permettere. La tua schiena operata fa fatica a sopportare i chili in eccesso che hai accumulato. L’ansia, lo stress, la dispnea mi causano dolore neuropatico. A volte non riesco neppure a star seduta, ho bisogno di ricorrere al cortisone.

E in quei momenti che rifletti su come possa essere pesante la vita di chi ha un handicap grave, come ad esempio chi è paraplegico, su quante barriere architettoniche limitano movimenti che diamo per scontati. Vestirsi, uscire di casa, dover prendere un autobus o qualsiasi altro mezzo pubblico. Se poi alle barriere architettoniche ci aggiungiamo quelle mentali che usano l’handicap come bersaglio della propria ironia, significa che siamo alla frutta. Mio padre ha perso l’uso delle gambe durante la malattia, essere paraplegico significa non solo aver bisogno degli altri per poter effettuare movimenti che su una sedia a rotelle diventa difficile eseguire, significa anche supportare psicologicamente chi da un momento all’altro perde autonomia. Inizialmente sono stata io a far fare alcuni esercizi di ginnastica riabilitativa sperando di fargli riprendere un minimo di funzionalità.

Qualche tempo fa, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervistato dal Corriere della Sera, tra i delegati regionali della Lega scelti per partecipare alla scelta del nuovo Capo dello Stato, disse: “Draghi, di cui ho grande stima, è spendibile in molti ruoli. Sta governando in modo concreto e ha un elevato standing internazionale. Con lui, anche come presidente della Conferenza delle Regioni, ho sempre avuto un rapporto leale. A prescindere dal fatto che fossimo d’accordo sul merito. E non sempre lo siamo stati”.

Per ben dodici secoli, la Chiesa cattolica dettò le misure da adottare contro gli Ebrei. A differenza dei Romani prima di Cristo, che non pretendevano di imporre nessuna fede esclusiva, la Chiesa cattolica esigeva che tutti abbracciassero la dottrina cristiana.

Cos’è la fede? Diciamo che la mia è stata messa più volte a dura prova. Circa 14 anni fa mi sono ammalata con la schiena. Un’ernia totalmente espulsa mi ha portato a provare dolori lancinanti che un anno di terapie e consulti con neurochirurghi vari non ha risolto. Ho dovuto operare l’ernia, fare tanta terapia per riprendere una funzionalità quasi normale. Sono tutt’ora impossibilitata ad effettuare dei movimenti che comportano un forte carico.

Il 2008 è stato un anno nefasto per me. Prima dell’operazione alla schiena, il mio cuore ha dato segni di scompenso, avevo aritmie, prendevo un vasodilatatore. Il dolore neuropatico mi aveva affaticato persino il cuore. Avere 37 anni e girare centri di tutti i tipi per fare esami al cuore, per trovare soluzioni alla schiena, mi faceva sentire un’anziana.

Oltre a terapie riabilitative, il nuoto mi ha salvato la vita, potevo fare un lavoro aerobico non impattante per la mia schiena, allungavo muscoli, così come avevo imparato a fare col corso di pilates, e soprattutto ha aiutato a ristabilizzare la mia frequenza cardiaca. Mi fu prescritto come terapia a vita.

Lo sport mi ha aiutato a riprendermi da tante cadute che la vita non mi ha risparmiato. Ad allenare il respiro, ad esempio, ogni volta che ansia e preoccupazioni me l’hanno sottratto. Ho imparato a prendermi cura di me leggendo, facendo pratica sportiva, le uniche cose sulle quali, investendo, ho avuto un ritorno. Gli uomini della mia vita sono stati così manchevoli, privi di affetto, di coraggio, che ho curato il dolore per le loro fughe con ciò che dava un senso alla mia vita. Libri e sport.

Se hai una cicatrice sul fondo schiena visibile, un uomo se ne frega nel non arrecarti altro dolore; nel momento in cui guardano il tuo bel sedere mentre ti penetrano provano piacere, ma dopo il piacere il rapporto è terminato. La relazione non esiste. Non è mai esistita.

Solitamente quando dici che stai venendo da un periodo nero, l’amico cerca di darti conforto, usa parole che possono contribuire a risollevarti. Il nemico ideale sparge ai quattro venti i tuoi guai, ne sorride, ne gode. Perché il verbo penetrare sa solo usarlo associato a vagina. Quella vergine che è più volte giaciuta con lui sul suo materasso.

Quando si è interessati a due gambe che stringono tra le ginocchia un libro in cui si parla di economia globalizzata, di libero mercato, bisognerebbe ricordare del tempo in cui chi ci ha amato certe cose le partecipava. La scelta operata è stata quella di seguire pecorescamente il trend della vita facile, della vetrina, per poi mettere sul mercato chi ci parlava di argomenti pesanti.

In foto : Marcello Dudovich

Souviens toi des beaus jours

Collezione privata, Torino