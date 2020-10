In un libro illustrato rivive la leggenda dei Queen

27 Ottobre 2020

Oggi 27 ottobre 2020 esce in tutto il mondo il libro dal titolo: “Queen. Gli storici scatti di Neal Preston”, contenente 200 immagini della band. Si tratta di istantanee da palcoscenico realizzate tra il 1977 ed il 1986. In Italia il volume è pubblicato dalla Rizzoli Lizard (302 pagine, 50 euro).

Neal Preston è uno dei più grandi fotografi rock di tutti i tempi. Accompagnava la band in tour e fotografò per la prima volta i Queen nel ’76 a Santa Monica, in California. La foto che vi mostriamo in copertina mostra il leader della band, Freddie Mercury (che, ricorda Preston, “adorava essere fotografato”), sul palco dello stadio di Wembley a Londra, nel luglio del 1986. E’ una foto fortemente iconica, perché Mercury sembra irradiato da luce divina.

Il curatore della pubblicazione è Dave Brolan, photo editor, ricercatore, curatore e archivista specializzato in fotografia musicale ed anche consulente per musei, gallerie, riviste, editori e case discografiche di tutto il mondo.