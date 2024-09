Non uccidere. A meno che tu non ne abbia un motivo

30 Settembre 2024

Un giovane diciasettenne che contatta una quarantenne via chat, la incontra e dopo un rapporto la uccide, perché così aveva programmato. “Volevo sperimentare cosa si prova ad uccidere una persona” – riferirà agli inquirenti.

Un giovane che si sente un pesce fuor d’acqua e decide una notte di uccidere padre, madre e fratello minore. “Mi sentivo incompreso dalla mia famiglia” – dirà.

Un uomo, amato dai figli (“papà, sei il mio idolo!” le scriveva la figlia un mese prima) che, non riuscendo ad accettare la separazione dalla moglie, decide di uccidere lei, i figli e infine togliersi la vita.

Una madre che, dopo aver partorito due bambini, leva loro la vita e li seppellisce nel giardino.

Sono solo alcuni degli episodi della nostra cronaca che nelle ultime settimane si sono aggiunti ad episodi simili, turbando la nostra vita quotidiana.

Probabilmente, nessuno di noi riterrà giustificabili tali omicidi. Anche se, in qualche modo, chi li ha commessi è stato comunque mosso da motivazioni che ritiene valide.

Il lavoro non manca per criminologi, psicologi, psichiatri, sociologi di turno.

Cosa sta succedendo a questi giovani, a queste famiglie, a questa società con le sue dinamiche? Il numero crescente di episodi simili deve forse farci pensare a un qualche “fenomeno” che necessita di essere studiato, perché lo si possa affrontare e prevenire?

Credo che episodi simili, che sembrano propagarsi e diffondersi, abbiano in qualche modo radice in un clima di violenza e di prevaricazione diffuso che, lo si voglia a no, non può e non deve lasciarci indifferenti davanti a manifestazioni drammatiche come quelle menzionate.

Intendo accennare a due argomenti che, partendo dalle singole esperienze ed arrivando alle dimensioni più internazionali, potrebbero essere una chiave di lettura per comprendere questi episodi.

Partiamo da un’affermazione precisa che il Vangelo di Giovanni attribuisce alle parole di Gesù di Nazareth: “La verità vi farà liberi” (Gv 8, 32). Vorrei definire questa frase un “must!”, una “perla di saggezza”, un “principio cardine”.

In effetti, molto delle nostre azioni, delle nostre scelte, delle nostre sensazioni, del nostro vissuto, rischia di non essere “autentico”, di essere “deviato”, perché viziato da un’ignoranza, da una “non – conoscenza” da un “pregiudizio” o da una “precomprensione” che ne determinano gli sviluppi. Senza questa “conoscenza della verità” più autentica delle cose, le nostre scelte risultano non propriamente “libere” ma “viziate”.

Se ritorniamo agli episodi su menzionati, può darsi che la curiosità del primo giovane, il disadattamento del secondo, la disperazione frutto “dell’abbandono” del marito e padre, la risoluzione della neomadre, si siano erette a criterio di lettura di una “propria” verità che ha determinato le scelte omicidiarie.

Scelte “assurde” per il diffuso sentire comune. Ma giustificate, purtroppo, dalle motivazioni personali di chi vi è approdato.

Vi propongo il primo argomento che inquadra quel clima nel quale ognuno di noi, la nostra intera società, a mio parere, è immersa.

Da oltre vent’anni, nella mia esperienza di docente, mi capita di raccogliere dai giovani durante alcune lezioni in classe una domanda precisa: “Professore, se due persone si amano, perché avere rapporti dovrebbe essere considerato sbagliato? Perché la Chiesa cattolica, nel suo insegnamento, ritiene che i rapporti prematrimoniali siano un peccato?”

“Ok, ragazzi, chiariamo bene i termini.

Cosa significa definire un rapporto “prematrimoniale”? Che è all’orizzonte la data del matrimonio? Che queste due persone vivono una storia da anni o comunque una relazione ormai significativa e fondata? Che queste due persone si sono conosciute in discoteca stasera e hanno deciso di fare sesso? Pur non conoscendo il alcun modo la persona con la quale stanno vivendo questa esperienza?

È chiaro che questi quadri definiscono necessariamente situazioni diverse.

Che male c’è, se due persone si amano, nel vivere il momento più alto che significa questo sentimento? Dove sarebbe il “peccato”?

Benissimo.

Se due persone si amano, se nessuno dei due forza l’altro, se decidono liberamente di vivere questa esperienza, pare non felice determinare la stessa come “peccaminosa”.

A patto, secondo me, che tutto sia vissuto “nella verità” di quel che comporta questa esperienza.

E nella responsabilità di assumersene tutte le conseguenze.

Ora vi dirò una cosa, sapendo che molti di voi sorrideranno.

Se una coppia vive un rapporto “prematrimoniale”, “fuori del matrimonio”, molto probabilmente “prenderà le sue precauzioni”.

Ora, non ridete: c’è sempre la possibilità che qualcosa non funzioni. Che il condom si rompa…

Mettiamo che qualche giorno dopo la ragazza vada dal ragazzo e gli dica: vedi che “ci sono rimasta!” Sono incinta.

Molto facilmente il ragazzo potrebbe risponderle: “guarda, mi sono sbagliato… credevo di amarti ma così non è! Addio!”

In alcuni casi, potrebbe rimanere disponibile: “Cosa vuoi fare? Ce lo teniamo?”

Nei due casi, che la ragazza rimanga sola o che il ragazzo le rimanga accanto, indubbiamente, la strada è tutta in salita. Decidere di portare avanti la gravidanza a 16, 15, 14, 13, 12 anni non è semplice. La vita cambia.

Bisogna anche vedere cosa ritengano o cosa impongano i genitori di lei.

In buona sostanza, non sono poche le volte in cui ci si orienti per un’interruzione della gravidanza.

C’è poi la soluzione ritenuta ancor meno invasiva rispetto all’operazione chirurgica, quella della cosiddetta “pillola del giorno dopo”.

“Ragazzi, avete sentito parlare della “depressione post partum?”

“Si, professore!”

“Ci sono molte donne che vivono questa esperienza depressiva dopo aver messo al mondo un figlio, c’è una letteratura scientifica e un percorso per affrontare il disagio.

Vi racconto questa cosa: anni fa una studentessa mi ha condiviso che era andata dal suo professore per chiedergli la tesi di laurea. Voleva affrontare l’argomento “le depressioni post-abortive”.

Il suo professore le ha risposto: “Non possiamo impostare alcuna tesi di laurea sul fenomeno delle depressioni post abortive, perché non esiste una letteratura scientifica a riguardo!”

“Ragazzi, credetemi: l’aborto non è una passeggiata! È un trauma! Al di là delle implicazioni morali, al di là del fatto che la Chiesa cattolica nel suo magistero indichi aborto ed eutanasia come casi della violazione del comandamento biblico del “non uccidere!”, l’interruzione di gravidanza non ha solo conseguenze “morali” ma lascia anche segni nella psiche e nel corpo della donna interessata. Un trauma che può durare anni ed anni. Anche se non esiste una letteratura scientifica su queste conseguenze.

Torniamo alla “Verità” che può “renderci liberi”.

Credo che la Scienza e non le Religioni, ci possano chiarire ogni cosa: dal primo momento del concepimento fino al parto si tratta dell’itinerario di nove mesi che porta in maniera ininterrotta allo sviluppo di una vita; non ci sono stadi in cui l’embrione non è vivente e stadi in cui lo diventa; c’è solo, naturalmente, lo sviluppo progressivo di tutti gli organi e delle relative funzioni.

Dunque la verità è questa, senza che la si possa negare: anche se ci sono dei termini in cui l’interruzione di gravidanza è normata dalle Leggi nazionali come legale, quel che la legge permette, non cancella la verità scientifica; interrompere la gravidanza il giorno dopo, dopo due mesi od oltre, comporta il negare la vita ad un essere umano che si sta sviluppando, che non è “titolare di diritti legali”, che è dunque impotente difronte ad una scelta che altri compiono per lui, quella di dargli o la vita o quella di togliergliela.

Questo ragionamento, in primis, risponde alla domanda: “che male c’è a fare l’amore con una persona che si ama, anche se fuori del matrimonio?” La mia risposta, riassumendo, è: “Se due persone si amano, il “peccato” non sta nell’amore, ma nella “condizione”. Che significa: “prematrimoniale?” Che quella persona vorrai sposarla e che si tratta della “avventura di una notte?” Perché “non ci sia peccato” o, se vogliamo metterla in termini “non religiosi”: non ci sia “irresponsabilità ed egoismo”, noi dobbiamo “rendere conto” delle conseguenze di ogni nostra azione. “Fare l’amore” è l’atto più alto di una relazione affettiva; un uomo e una donna, un giovane e una giovane, un ragazzo e una ragazza che decidano insieme, liberamente, di arrivare a questa esperienza, devono essere consapevoli che stanno mettendo ognuno la sua vita nelle mani dell’altro e, potenzialmente, stanno chiamando in causa una terza vita, quella di un eventuale figlio! Siamo tutti disposti a queste conseguenze? È logico che, in un rapporto extramatrimoniale, in un rapporto tra minorenni ma anche, purtroppo statisticamente, anche in un rapporto matrimoniale in cui il “terzo figlio” è a forte rischio di aborto, ognuno di questi partner sarà orientato ad evitare una gravidanza, partendo dall’uso dei preservativi.

Il problema è il “dopo”. Se succede “l’inconveniente” il percorso che porta all’interruzione della gravidanza, per via farmacologica o chirurgica che sia, è un percorso comunque drammatico, traumatico, che porta a negare la vita ad un figlio che abbiamo chiamato in vita noi, senza che egli possa vantare diritti per scegliere della sua vita.

Quale sarebbe l’alternativa “responsabile” che non nega la vita pur non desiderandola? Sarebbe quella di portare avanti la gravidanza e, dopo il parto, non riconoscerlo.

È chiaro che questo itinerario sarebbe, socialmente e psicologicamente, molto doloroso e difficile. Eppure, di fatto, mi pare, “darebbe voce a chi non ha voce”, non negando la vita ad un essere umano innocente che non ha alcuna colpa ma non ha la titolarità legale per difendere il suo diritto di vedere la vita.

È chiaro che per una gravidanza che riguardi un rapporto extramatrimoniale o per quella di una ragazza di 12, 13, 14, 15, 16, 17 anni, è più “semplice” l’utilizzo della RU486.

Questo il primo punto per rispondere alle nostre domande all’inizio dell’articolo, non me ne vogliate per la disgressione.

Senza permettermi di fare alcun moralismo, sia ben chiaro: non posso né voglio pretendere di giudicare alcuno.

Ognuno è libero di decidere per l’interruzione di una gravidanza; legalmente, psicologicamente, moralmente; ognuno ha le sue fondate motivazioni.

Io aggiungo però: a patto che “sia consapevole della verità” da dire a sé prima che al mondo sull’atto che sta compiendo.

Dall’altra parte c’è una vita innocente, che sia di due giorni o di nove mesi, a cui non viene data alcuna possibilità di scegliere se poter vivere o meno; ma ciò che emerge è soltanto il diritto che invece viene garantito, per altri motivi, dalla legge, a chi ritiene di dover decidere per questa interruzione.

Nel 2021 sono stati notificate 63.653 IVG in Italia, ultimi dati disponibili dal Ministero della Salute. Per fare un confronto, nello stesso anno sono stati compiti 104 femminicidi e il totale degli omicidi, nello stesso anno, è di 303.

Dunque una prima risposta ai drammatici episodi di cronaca citati all’inizio dell’articolo: dobbiamo “scandalizzarci” per gli omicidi compiuti da giovani o la continua notizia dei femminicidi (uno ogni tre giorni) consumati in Italia? Forse non dobbiamo stupirci, dato che “respiriamo” una “cultura di morte” in cui negare la vita ad un figlio è comunque un diritto civile, legalmente riconosciuto. Ripeto, nessun giudizio morale da parte del sottoscritto su chi compie tali scelte. È indubbio, però, che la legge non garantisce al “feto” la stessa titolarità di diritti e dunque non garantisce alcuna libertà di scelta. Anche “scandalizzarci” per una madre omicida, che ha levato la vita e sepolto due figli dopo il parto è solo un sentito “sociale”. Di fatto, non ci “scandalizziamo” se la stessa cosa avviene nei primi tre mesi di gravidanza, dato che si tratta di un diritto legalmente sancito.

Passiamo ora all’ultimo colossale ITEM che dovrebbe farci non stupire se il comando del “non uccidere!” è stato spazzato via dalle motivazioni degli ultimi delitti della nostra cronaca.

Parliamo del capitolo enorme e drammatico delle vicende belliche che sono, ahimé, sotto i nostri occhi ormai da anni.

Facciamo un passo indietro. La stagione della pandemia causata dal COVID SARS ci ha fatto vivere nel recente passato un lockdown e delle politiche sociali nel biennio 2020-2021 che paiono, oggi, un ricordo lontano.

In quella stagione e in quell’esperienza, che io definisco surreale, penso che oggi dobbiamo dare il merito al virus di “averci uniti” nella condivisione della speranza comune in un futuro migliore. La solidarietà, la resilienza, la “fantasia” che ci ha portato ad inventare nuove strade per vivere il nostro quotidiano, unite ad un “miracolo ecologico”, quello della cessazione della emissione massiva mondiale di gas serra per tre mesi che ha concesso al pianeta di respirare, sono state, nonostante il dramma dei decessi e delle infezioni, dimostrazione importante per quel che ognuno di noi cittadini e quel che tutte le nostre società chiedono: un futuro migliore, più vivibile.

Usciti da questa esperienza siamo precipitati nelle guerre del Donbass e di Israele vs Hamas/Ezbollah/Teheran.

Anche qui è la verità a poter “farci liberi”.

Dopo due anni e mezzo dall’ingresso dell’esercito russo in Ucraina, ritengo una menzogna colossale quella che Biden, Zelensky e von der Leyen continuano, oggi, a propinarci: che Kiev vincerà su Mosca.

Dato che l’evidenza mi pare mostri che Zelensky non è in grado di respingere i russi da Donbass e Crimea, l’ostinazione di questa politica bellicista che impone ai paesi NATO di continuare ad armare l’Ucraina sine die (ed oggi autorizzarla ad estendere il conflitto sul territorio russo) appare del tutto illogica, priva di alcun senso, controproducente.

Il protrarsi del conflitto può solo significare il protrarsi delle sue nefaste conseguenze: ulteriori vittime (si parla di 100mila morti su entrambi i fronti), ulteriore distruzione di territorio e infrastrutture, contaminazione dei suoli ucraini grazie all’utilizzo delle armi all’uranio impoverito, emissione di co2 dovuta a combustibili ed armi ed annesso danno ecologico, aumento esponenziale dei prezzi di rimando su tutte le economie occidentali (ditemi quanto è aumentata la benzina, il gas, la spesa familiare alimentare in questi ultimi due anni, grazie anche a questa circostanza).

In tutto questo, gli Whashington e Mosca hanno i loro opposti interessi. Non si comprende quali ne abbia Bruxelles, anzi, pare che la UE stia decretando un totale harachiri per le sue popolazioni ed i suoi Stati nazionali, visto la deriva economica che questo conflitto sta comportando per tutti noi.

Non si comprende, ancora di più, l’ostinazione di Zelensky. Ogni giorno in più di conflitto potrebbe comportare futuri accordi ancora più svantaggiosi per Kiev.

Andiamo al 7 ottobre scorso.

Unanime lo sdegno e la condanna.

Non meno raccapricciante la reazione di Israele che, ad un anno di distanza, ha comportato un accanimento sistematico contro le popolazioni civili arabe, con la giustificazione della volontà di voler annientare le organizzazioni di Hamas e di Hezbollah. Ne ho già scritto qui (https://www.glistatigenerali.com/criminalita/come-sconfiggere-le-mafie-proiezione-palestinese/)

Netaniahu, condannato dal tribunale penale internazionale per crimini di guerra insieme ai leader di Hamas (qui https://www.glistatigenerali.com/diritti-umani/richieste-di-mandato-darresto-nella-situazione-nello-stato-di-palestina-cpi/), ha ricevuto una standing ovation nella sua visita al Congresso degli USA e, nell’ultima visita al palazzo di vetro dell’ONU, si è scagliato nuovamente contro la linea delle Nazioni Unite, giustificando il suo operato.

Ricordiamo qualche numero: 1139 le vittime israeliane di Hamas nell’attacco ai Kibbuz il 7 ottobre 2023; 251 israeliani rapiti da Hamas nello stesso raid; 131 sono stati liberati, di cui 104 nell’ambito di scambi e prigionieri durante la tregua di una settimana nel novembre 2023; 43 ostaggi sono deceduti per circostanze diverse, uccisi dai loro custodi o sotto i bombardamenti israeliani; 77 sono ancora ostaggi.

41.595 i morti palestinesi, ad oggi, a Gaza. 492 nell’ultimo fronte aperto in Libano contro Hezbollah.

Si calcola che a Gaza siano circa 14mila bambini fra le vittime, 6mila i miliziani, il resto donne e civili.

Posto che i dati sui numeri palestinesi, calcolati dal Ministero della Salute di Gaza, organismo controllato da Hamas, siano evidentemente di difficile verifica dall’esterno e siano dunque contestabili, è indubbio che la catastrofe umanitaria è sotto gli occhi di tutti, denunciata dall’ONU e tragicamente attuata dalle forze dell’Idf.

Si aggiunga che 163 operatori umanitari sono stati uccisi dalle operazioni militarie israeliane a Gaza secondo la denuncia dell’ONU.

Gerusalemme può continuare indisturbata nella sua escalation bellica su Palestina e Libano, rischiando di provocare una escalation in Medio Oriente che coinvolga Teheran. Questo grazie a Whashington, che a parole invita Netaniahu a fermarsi, ma nei fatti continua ad armarlo e che si è precipitata due mesi fa a far convergere un terzo delle sue navi da guerra nel Mediterraneo Orientale, nel Mar Rosso e nel Golfo Persico, dopo l’uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh, eliminato da un missile israeliano lanciato su di lui a Teheran il 30 luglio scorso per prevenire e rispondere all’eventuale risposta di Teheran, ad oggi ancora attesa.

In tutti questi contesti, la minaccia nucleare è poco considerata dall’opinione pubblica, pur sapendo che Russia e Israele hanno nelle loro frecce l’utilizzo di tali ordigni.

Ecco la verità: il mondo brucia in oltre 100 conflitti ma per ognuno di essi, non solo per quelli drammatici che si stanno consumando tra Russia e Ucraina e nel Medio Oriente, i capi delle Nazioni (ONU escluso) continuano a dirci che sono mali inevitabili, necessari.

Come stupirci se nella nostra società qualche giovane si senta “autorizzato” a levare la vita ad un’altra persona o a fare strage della sua famiglia, se un uomo compie l’ennesimo femminicidio e stermina la famiglia prima di togliersi la vita evitando di dover fare i conti con la giustizia, se una donna arriva ad uccidere e seppellire due sue figli dopo averli partoriti?

In fondo, lo stesso “non uccidere” biblico ha, purtroppo, le sue tragiche eccezioni (qui https://www.glistatigenerali.com/medio-oriente_religione/dal-taglione-allo-sterminio/).

Dunque chi uccide, lo fa ritenendo di “averne un motivo”.

È giusto “scandalizzarci” per gli episodi di cronaca su citati.

Ma non meno giusto, ritengo, è lo sforzo di contestualizzarli in questo “clima di morte giustificata” nel quale siamo immersi.

E iniziare a schierarci, dopo averne preso consapevolezza.

Solo la verità può renderci liberi. E può aiutarci a prevenire o comunque a rispondere delle conseguenze delle nostre azioni.