Riflessione sul “piano d’azione multidimensionale ” tra Italia e Marocco

6 Luglio 2023

Nell’incontro tra il capo della diplomazia del Marocco e le autorità italiane , svoltosi a Roma il 5 Luglio sono stati affrontati importanti dossier che sono contenuti nel “Piano di attuazione Piano d’azione per l’attuazione del partenariato strategico multidimensionale tra Marocco e Italia”

Infatti, il Ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e dei Marocchini all’Estero, Nasser Bourita, e il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, Antonio Tajani, hanno firmato, mercoledì a Roma, il Piano d’azione per l’attuazione del partenariato che segna la concreta attuazione dello strumento bilaterale strutturante che è la Dichiarazione congiunta sul partenariato strategico multidimensionale tra i due Paesi, firmata il 1° novembre 2019 a Rabat.

Dalle agenzie si apprende che: “Il piano d’azione riguarda principalmente, ma non esclusivamente, i settori del dialogo politico e diplomatico, della cooperazione in materia di sicurezza e giustizia, nonché della cooperazione economica, energetica e dello sviluppo sostenibile. Esso riguarda anche la cooperazione culturale e accademica, la ricerca e lo sviluppo, il dialogo interculturale e interreligioso, nonché la cooperazione in materia di migrazione e questioni consolari. Il Piano d’azione per l’attuazione del partenariato strategico multidimensionale tra Marocco e Italia prevede l’istituzione di un Consiglio di partenariato e dei relativi comitati.” Questo consiglio ” è istituito a livello dei Ministri degli Affari Esteri e si riunirà annualmente, alternativamente a Rabat e a Roma, per monitorare e definire le priorità della cooperazione ed elaborare raccomandazioni, valutare i progressi compiuti nell’ultimo anno e promuovere e rafforzare la cooperazione per l’anno successivo. Se necessario, potrà essere aperto alla partecipazione di altri ministri”.

Di rilevante importanta, la continutià politica dell’Italia sulla questione delle provincie meridionali. Infatti, l’Italia riafferma la sua posizione accogliendo ” con favore gli sforzi seri e credibili compiuti dal Marocco , come risulta dalla risoluzione 2654 del Consiglio di sicurezza del 27 ottobre 2022″ . Una posizione che mette definitivamente a tacere la falsa informazione delle settimane passate dove , la presenza di una società privata estranea al Governo Italiana, era stata strumentalizzata da altre parti per fini di destabilizzare e, probabilmente di creare disagio in vista della firma di questo importate protocollo.

Italia e Marocco, che nel 2025, festeggereranno due secoli di relazioni diplomatiche, continuno a nel percorso comune di dialogo non solo politico ma anche culturale e, mi permetto di aggiungere anche religioso. Su questo punto il piano firmato, pone l’accento sull’importanza del dialogo interculturale e inter religioso. Due ambiti nel quale il Marocco, rappresenterebbe per l’Italia, alla prese con la questione della comunità islamica un modello serio ed affidabile a cui guardare con atttenzione

Marco Baratto