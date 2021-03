La proposta francese: il Latino come lingua ufficiale europea

17 Marzo 2021

Noi diciamo “lockdown” e loro dicono “confinement“. Noi diciamo “computer” e loro utilizzano la parola “ordinateur“. Noi utilizziamo la parola “software“, loro parlano di “logiciel“. E sono solo alcuni esempi. L’orgoglio patriottico dei francesi impedisce loro di farsi colonizzare linguisticamente dalla vicina Gran Bretagna. Anzi: negli ultimi tempi si sta preparando un vero e proprio movimento anti-inglese. Di recente Clement Beaune, ministro francese degli Affari europei, ha lanciato una campagna per la “diversità linguistica europea”, argomentando che dopo la Brexit dell’inglese se ne può fare tranquillamente a meno. Beaune, ambizioso 30enne, è stato consigliere di Emmanuel Macron per sei anni, e ora dovrebbe svolgere un ruolo chiave nella campagna presidenziale del 2022, quando la Francia assumerà la presidenza dell’Unione. A proposito di lingua, l’Unione Europea sembra ha ribadito che: “Anche dopo il recesso del Regno Unito dall’Ue, l’inglese rimane una lingua ufficiale dell’Irlanda e di Malta”. Beaune ha detto: “Abituiamoci a parlare di nuovo le nostre lingue”. Un’affermazione che molti non hanno gradito e tra questi Francois Asselineau, capofila del movimento che chiede l’uscita della Francia dalla UE, la Frexit. Asselineau ha scritto: “Credere che il francese sarebbe di nuovo la prima lingua in Europa dopo la Brexit non significa capire che l’UE è un’unità geopolitica sotto il dominio degli Stati Uniti e della NATO da 75 anni”.

In linguistica quello che si verifica si chiama prestigio di una lingua. Nelle stanze dei bottoni, a Bruxelles, i documenti si scrivono prevalentemente in inglese e in francese.

Ed è così che il quotidiano seguitissimo come Le Figarò, notoriamente di destra, ha lanciato una campagna collocabile tra il serio e il faceto: facciamo diventare il latino lingua europea.

Non l’inglese, la lingua del commercio e degli affari, che ci ha abituato a tanti termini aziendalistici. bensì la lingua dei più grandi poeti ed oratori, della scienza, del diritto, del Rinascimento e della cristianità. Una lingua davvero universale e per niente morta, circolante com’è dappertutto in ogni idioma indoeuropeo. Una lingua dalla chiarezza cristallina e dal costrutto rigoroso. Una lingua che aiuta a ragionare e si sa che la riflessione ha bisogno del tempo giusto che non è quello legato alla velocità del mondo che abbiamo costruito e che non ci soddisfa. Forse, in questo flusso ininterrotto di comunicazione nel quale viviamo e siamo immersi, fermarsi sul senso delle parole e dei ragionamenti che si costruiscono darebbe di nuovo una solida base alle nostre esistenze (altro che società liquida come l’ha descritta Bauman).

Qualcuno, a tale proposito ha osservato che la proposta non è peregrina, perché dopo millenni di abbandono Israele ha fatto risorgere la lingua ebrea. Il latino è concreto, come era il carattere degli antichi Romani, dice pane al pane e vino al vino. Sa di grandezza e di sacro, di terra e di pane, di forza e di carattere. E sarebbe già una grande cosa che fosse insegnato nelle scuole di ogni ordine e grado.