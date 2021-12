Violenza e molestie sessuali in prospettiva psicosociale

3 Dicembre 2021

Come possiamo definire la pratica delle molestie sessuali (bulliyng, harcèlement, harrasment, mobbing)? Esse consistono in un comportamento intenzionalmente aggressivo e ripetitivo, che mira a nuocere alla persona presa di mira, o ad ottenere qualcosa (come una relazione sessuale). Si concretizza in una relazione tra una figura dominante e una dominata, e i comportamenti sono messi in atto per un lungo periodo (in genere più di sei mesi). Si tratta chiaramente di una relazione di violenza interpersonale.

Il bulliyng è definito da Bargh e Raymond, 2010, come una forma di instaurazione di dominazione.

Per la teoria biologica e naturale, esso è frutto di uno straripamento ormonale che riguarda una piccola parte di uomini “malati” (Paglia, 1992). I molestatori presentano poche turbe di carattere psichiatrico e non spiega le molestie delle donne sugli uomini (O’ Donohue e altri, 1998).

Per la teoria del ruolo, socioculturale e della dominazione sessuale, esso è frutto di una società mascolina e patriarcale, e le donne sono educate per essere sottomesse e sessualmente attraenti.

Non esiste un profilo tipo di molestatore.

Le tecniche messe in atto per il disimpegno morale sono: dissimulazione, attribuire ad altri la colpa, comparazioni vantaggiose, negare la gravità del comportamento messo in atto e dargli un significato benevolo, presentare la molestia come uno scherzo, devalorizzazione e disumanizzazione della vittima allo scopo di giustificare o sminuire l’impatto degli atti di molestie.

Per “violenza” (WHO/OMS, 2002) intendiamo una pressione fatta su di un soggetto senza il suo consenso: aggressione fisica, minaccia o intimidazione, violenza morale o psicologica, manovre di ostracismo. Questa violenza può manifestarsi in maniera eclatante e brutale, oppure essere esercitata in maniera costante e ripetuta, massiva o distillata, rumorosa o silenziosa. La violenza si manifesta in spazi pubblici (per strada, relazioni con i vicini, trasporti pubblici, bar, commerci, sale da sport e luoghi di piacere in genere, servizi amministrativi) e privati (famiglia, luoghi di lavoro e di studio).

Workplace bulliyng (Harcèlement au travail): si ha nel caso in cui una o più persone sentono di essere sottoposte sistematicamente e per tempi prolungati a un trattamento negativa da parte di una o più persone, in una situazione in cui non possono difendersi (Leymann, 1996). La prevalenza delle molestie sul lavoro è probabilmente sotto stimata, in quanto essa sarebbe tra il 5% e il 10% in Europa (Zapf, Isic, Bechtoldt & Blau, 2003). Il 28% dei lavoratori sono “esposti ad almeno un fattore suscettibile di intaccare in maniera sfavorevole il loro benessere mentale” (Eurostat Statistic in Focus 99/2008, 2009). Le molestie sul lavoro trovano espressione in pettegolezzi, minacce, isolamento e rifiuto di comunicazione, ostracismo, esclusione sociale, danni alle condizioni di lavoro, attacchi personali (De Cuyper, Baillien, De Witte, 2009). Le molestie sul lavoro possono essere associate ad altre forme di molestie sessuali. Questo tipo di bulliyng può essere a) verticale discente (dal superiore ai sottoposti), b) verticale ascendente (quando il superiore è la vittima), c) orizzontale (cioè tra dipendenti, per competizione e rivalità reciproca), d) misto (che coniuga le molestie della gerarchia e dei colleghi o che rinforza questi ultimi per un’assenza di regolamentazione).

Sexual harassment (molestie sessuali): definita dall’art. 222-33 del Codice Penale (legge 3 agosto 2018) come il tentativo, ripetuto nel tempo, di imporre ad una persona delle proposte o comportamenti a connotazione sessuale o sessista (incluso estorcere un rapporto sessuale non consenziente), che portino danno alla sua dignità in ragione del loro carattere degradante o umiliante. Lo stalking, nei tre quarti dei casi, è messo in essere dall’ex convivente della vittima per una rottura non accettata.

Bulliyng (bullismo scolastico): dopo gli studi pionieristici di Olweus (1993, 1997), il bullismo è definito come una condotta aggressiva intenzionale, con lo scopo di recare danno fisicamente o moralmente ad un altro allievo. Come tutte le altre forme di molestie, nasce nel contesto delle dinamiche di gruppo.

Street harassment (molestie di strada, cat calling): può intersecare dei fenomeni differenti (Vera-Gray, 2006). Il termine indica dei comportamenti indirizzati a persone in strada, soprattutto alle donne, rivolgendo loro dei commenti sgradevoli, inquietanti, volgari, insistenti, offensivi, irrispettosi o minacciosi, in ragione del loro sesso o del loro orientamento sessuale. Si realizza in uno spazio pubblico (la strada), allo scopo di ottenere una relazione sessuale, oppure per marcare l’occupazione di un territorio o esprimere una forma di dominazione sociale (Raibaud, 2017).

Tutte le forme di violenza sessuale sono tra di loro connesse e riposano sulle stesse attitudini sociali e culturali (Fileborn, 2013). Sono ancora forme di violenze arcaica contro il soggetto più debole.

La violenza è possibile anche online. In tal caso è facilitata da tre fattori: 1) il facile accesso alle risorse ed alle potenziali vittime: 2) la soppressione delle barriere spazio-temporali; 3) l’anonimato, per cui cadono le inibizioni e la vittima viene disumanizzata e oggettificata.

Nell’ambito della rete Internet, possono essere condivise troppe informazioni personali, verificarsi casi di ciberbullismo, intimidazioni, ostilità, doppia vita. l’intimità è condivisa con un gran numero di persone. La tecnologia facilita le violenze sessuali. Circa il 20% delle donne (18-30 anni) sono state molestate sessualmente in linea. Questo tasso arriva al 30% per le donne dai 18 ai 25 anni. Una su due riporta di avere ricevuto delle immagini sessuali esplicite non desiderate.

Vi è, dunque, una sessualizzazione di sé online. L’utilizzazione di immagini del corpo favoriscono l’oggettivazione sessuale e la disumanizzazione del corpo femminile.

Ma quali sono le motivazioni di una molestia in rete? Vendetta, gelosia, collera, ideologia, desiderio sessuale, estorsione economica, mantenimento di uno status sociale. L’intenzione è quella di provocare alla vittima situazioni spiacevoli e sentimenti negativi: sofferenza psicologica, sofferenza fisica, strumentalizzazione, pressione normativa. L’impatto sulla vittima può risolversi in: ansietà, suicidio, conflitti, esclusione, cattiva reputazione, isolamento, violenza fisica, trauma, silenzio.

Un’inchiesta sulle violenze coniugali dal titolo “Virage” (2015), ci permette di aggiornare i dati di un’altra inchiesta portata avanti nel 2000, la pionieristica “Enveff”. La Enveff fu realizzata su 6970 donne. La Virage ha coinvolto 27268 uomini e donne (20-69 anni) residenti nella Francia metropolitana e le persone sono state interrogate per telefono. L’inchiesta ha considerato ogni tipo di violenza vissuta almeno 12 mesi prima (al lavoro, durante lo studio, negli spazi pubblici, nella vita coniugale). Da essa è emerso che le violenze coniugali sono poco diminuite. A questa trasformazione ha contribuito la maggiore disponibilità economica. Il fenomeno non è, tuttavia, mai stato completamente sradicato. La Virage ci informa anche delle conseguenze delle violenze in ambito coniugale: difficoltà al lavoro, vergogna, paura di nuove relazioni, tristezza e depressione, paura, isolamento, difficoltà economiche, partenza verso altra sede.

In ambito coniugale, gli uomini esercitano questi tre tipi di violenza: psicologiche, fisiche, sessuali. Queste situazioni spesso vengono denunciate all’interno delle famiglie (8 su 10), della cerchia di amici (7 su 10) e, sfortunatamente, molto poco al personale sanitario.

C’è anche un altro aspetto inquietante di tutto ciò: e cioè che le violenze coniugali vengono reiterate in maniera sistematica.

Ma quali sono le risposte giuridiche all’interno della coppia?

L’articolo 132-80 del Codice Penale stabilisce che le pene inflitte per un crimine perpetrato in ambito coniugale sono aggravate.

L’articolo 222-22 definisce e tratta l’aggressione sessuale: “Costituisce aggressione sessuale qualsiasi aggressione sessuale (con o senza penetrazione) commessa con violenza, coercizione, minaccia, sorpresa o, nei casi previsti dalla legge, commessi su un minore da un maggiore”. È assente il termine “consenso” e suoi derivati.

Sono forme gravi di violenza in ambito coniugale: sadismo, mutilazione, umiliazione. Si passa da manifestazioni più deboli a quelle più gravi, che sono espressione di malattie mentali (Bozon, 2012, parla di “violenza sessuale come sessualità anormale”).

Le violenze sessuali concernenti gli uomini e le donne riguardano qualsiasi ambiente sociale.

La violenza coniugale, come qualsiasi altra forma di violenza, si iscrive nell’economia di rapporti di potere tra i sessi (si veda J. Hanmer, La violence comme contrôle social des femmes, 1977).

Gli studi hanno cercato anche di evidenziare le caratteristiche dell’uomo che è protagonista della violenza. Alla base ci possono essere turbe mentali, disturbi narcisistici della personalità, attaccamento insicuro dovuto ad un abbandono nella prima infanzia, impulsività, turbe legate al controllo delle emozioni, manie omicide o suicidatarie, depressione. Ci può anche essere la completa assenza di una malattia mentale.

Nel crimine maschile, la vittima muore nel 70% dei casi. Il gesto è sovente commesso senza premeditazione. Solo in rari casi il crimine non è associato alla violenza sessuale. Al gesto criminale può seguire la pacificazione interiore, poi la presa di coscienza dell’atto e il rischio di suicidio. Come può anche seguire la rivendicazione del crimine o il vittimismo. Le armi del delitto possono essere le più varie: armi bianche, mani nude, arma da fuoco, oggetti contundenti. Mel 37% dei casi trattasi di violenza estrema, con scarico pulsionale intenso.

I fattori che scatenano la violenza coniugale da parte dell’uomo sono: separazione coniugale (nel 67% dei casi), rifiuto di riprendere la vita in comune, annuncio di una nuova convivenza, parole o comportamenti vissute come umiliati o come rifiuto, rifiuto di parlare della rottura, contesto di alcolismo o di violenza coniugale, umiliazione, rifiuto, litigi, assenza di legittima difesa.

I sentimenti all’opera sono: collera, vendetta, abbandono, solitudine. Fattori precipitanti sono: contrarietà, frustrazione, provocazione. Lo scopo: evitare che la vittima se ne vada, farle cambiare opinione.

Molto più basso è il numero delle donne che perpetrano violenza in ambito coniugale. Tutte sono state vittime di violenza psicologica e nei ¾ dei casi di violenza fisica. Poche sono vittime di alcolismo. Altre soffrono di carenze affettive importanti o di turbe narcisistiche della personalità. Nel loro modus operandi si nota assenza di premeditazione. Hanno utilizzato armi bianche, oppure colpi, asfissia, avvelenamento, incendio, percosse, ma non armi da fuoco. Le motivazioni che le hanno spinte a uccidere il partner o a fargli violenza sono: gelosia, essere vittime di violenza coniugale, contesto di violenza e alcool. Nel 62,5% dei casi l’uomo aveva aggredito verbalmente la propria compagna prima del crimine.

Nella fase post-criminale, il 28% delle donne si sono suicidate e il 12% ha tentato il suicidio (CA Poitiers). La pena consiste in media 15 anni di reclusione.

Le situazioni a forte rischio letale sono: separazione di coppia (primi 3 mesi), desiderio di indipendenza della compagna, gelosia eccessiva, ricerca di controllo del partner, stalking, alcolismo, difficoltà finanziarie, accesso a un’arma, minacce di morte o idee di omicidio/suicidio.

La violenza sessuale permette di esercitare un potere sulla vittima. Studi e statistiche dimostrano che, in tale tipo di violenza, e nei crimini perpetrati, sono coinvolti un gran numero di ex partners. Nel Codice Penale del 1810 era contemplato il “delitto d’onore”. Se lo sposo sorprendeva la sposa in flagrante adulterio, il suo omicidio era scusabile. Tornando, dunque, alla terminologia, va detto che per “femminicidio” si intende l’uccisione della donna. Per “marricidio” l’uccisione dell’uomo. Nel Codice Penale, ad oggi, il termine “vittima” non trova ancora una definizione. Il termine è dunque utilizzato come sinonimo di “parte lesa”, “denunciante”, “persona che ha subito un pregiudizio”, o che ha sofferto personalmente un danno causato dall’infrazione.

La risoluzione dell’ONU dell’11 dicembre 1985, afferma che “si intende per vittima le persone che, individualmente o collettivamente, hanno subito un pregiudizio, in particolare un attentato portato alla loro integrità fisica o mentale, una perdita materiale o un attentato grave ai loro diritti fondamentali”. Le più diffuse conseguenze di violenza sulle vittime sono: perdita di autostima, siderazione psichica, dissociazione, psicotraumatismo.

In Francia, il tasso di morti violente in seno alla coppia risulta stabile. È questo un Paese dove gli studi si concentrano molto sulla violenza coniugale, ma poco sull’omicidio coniugale. Le due cose sono diverse.

Ci sono dei dispositivi di protezione per le vittime:

Il TDG (Téléphone Grave Danger), testato in numerosi dipartimenti dal 2009 e poi entrato in vigore in tutto il Paese con la Legge del 4 agosto 2014. Si tratta di un telefono portatile, che favorisce un intervento rapido e prioritario dei servizi di polizia e che accompagna le vittime grazie ad un servizio specializzato;

Il BAR (Brachelet Anti-Rapprochement), un dispositivo elettronico che permette di geolocalizzare in tempi rapidi, l’autore delle violenze e la vittima.

Anche la pornografia online, campo in fortissima espansione negli ultimi quindici anni, contribuisce alla violenza domestica, dal momento che i suoi contenuti sono via via più violenti. Degli studi recenti condotti su campioni di popolazione australiana, nord-americana e polacca, dimostrano che dal 70% all’85% le persone hanno visto dei video pornografici nel corso della loro vita. Questo è dovuto all’estrema facilità di accedere online a tali contenuti. La dipendenza e le disfunzioni sessuali sono tra gli effetti negativi legati alla pornografia online. Un’esposizione frequente alla pornografia, soprattutto in età precoce, agisce come una droga sul sistema limbico. In molti casi, ciò conduce alla dipendenza, associata ad un crescente bisogno di pornografia. Al momento, disponiamo di pochi studi che analizzano i meccanismi cognitivi e psicosociali legati alla pornografia. La comprensione di tali meccanismi è essenziale per realizzare dei programmi di educazione sessuale e di prevenzione della violenza sessuale associata ad un uso problematico della pornografia.

Per quanto riguarda la violenza sul lavoro, l’inchiesta Virage prima citata rivela che le donne ne sono vittima nel 3,7% dei casi, gli uomini per il 2,8%.