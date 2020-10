Comunicare la prevenzione non le regole

26 Ottobre 2020

L’emergenza sanitaria che stiamo sperimentando con la seconda ondata di Covid-19 porta con sé un problema di Comunicazione.

I DPCM sono degli strumenti ad uso del governo che diventano immediatamente, e prima ancora di essere adottati, strumenti per comunicare nuove regole e costruire una narrazione più o meno argomentata e più o meno commentata. Nell’ambito del quadro normativo vi sono tesi contrastanti sull’opportunità del loro utilizzo, ma non è questo il punto. Comunicano regole, non comunicano “Prevenzione”.

Altra cosa sarebbe un canale pubblico televisivo dedicato alla Prevenzione e alla corretta informazione.

Il padre delle relazioni pubbliche negli Stati Uniti (1906), Ivy Lee cambiò il paradigma del modo di informare la popolazione:

Questo non è un ufficio stampa segreto (traduzione autonoma):

Tutto il nostro lavoro è svolto apertamente

Noi vogliamo fornire notizie accurate

I dettagli su ogni argomento verranno… forniti prontamente a ogni editore

Noi forniremo alla stampa… informazioni in tempo reale, accurate e di valore per il pubblico.

Quando un comunicatore pubblico produce valore per il pubblico a cui si rivolge?

Con informazioni che portano i cittadini ad adottare forme di prevenzione rispetto al problema che si cerca di affrontare collettivamente.

Si tratterebbe di un servizio specialistico della comunicazione istituzionale. Ciò riporterebbe il piano del confronto su tematiche centrali per la nostra salute, ci indicherebbe cosa fare e cosa evitare. Il rumore partitico/politico amplificato dai talk-show e dai salotti televisivi, o peggio dai TG, verrebbe ridotto al minimo. Non è funzionale a dipanare la matassa perché tarato purtroppo su una platea di spettatori. Lo scopo intuitivamente è guadagnare punti percentuali di consenso.

L’amministrazione pubblica, con la sola eccezione dei momenti in cui è richiesto il voto (le elezioni), non è interessata ai comportamenti collettivi. Basti guardare alle politiche contro l’abuso di droghe, allo sfruttamento della prostituzione, abuso di alcool, gioco d’azzardo, cattiva nutrizione… tutto finisce per diventare rilevante a posteriori, quando occorre riparare i danni.

In tempi di pandemia, ma non solo, bisognerebbe focalizzare la Comunicazione pubblica su messaggi di prevenzione, costruiti per agevolare il passaparola e quindi una replicabilità verso una popolazione più ampia. L’obiettivo non deve essere la ricerca del consenso e nemmeno la ricercca del consenso alle regole, ma, in maniera un poco più lungimirante, portare i cittadini a prendere coscienza delle proprie scelte quotidiane e per quanto è di competenza dello Stato, influenzare i comportamenti e gli atteggiamenti.

Oggi vengono comunicate le regole, seguono una serie di argomentazioni che le rendono legittime, giuste e adeguate. Una specie di giustificazione (categoria morale). E se si partisse dall’obiettivo? Prevenire per non dover curare?!

L’umanitario e filosofo L. Ron Hubbard scrisse: “Un’oncia di prevenzione vale una tonnellata di cura.”

Mantenere una buona igiene personale è un modo efficace per prevenire la diffusione di germi e per prevenire la trasmissione di malattie contagiose.

Lavarsi le mani è uno dei modi più efficaci per prevenire la diffusione dei germi. Lavati le mani regolarmente, in particolare dopo le seguenti attività:

Soffiarsi il naso, tossire o starnutire

Usare il bagno

Prima, durante e dopo la preparazione del cibo

Prima e dopo i pasti

Prima e dopo essersi presi cura di una persona malata

Prima e dopo il trattamento di un taglio o di una ferita

Dopo che ci si è occupati della spazzatura

Dopo aver toccato un animale, il suo cibo o i suoi escrementi

Quando ti lavi le mani, usa sapone e acqua calda. Strofina le mani a fondo per almeno venti secondi, poi sciacquale e asciugale usando una salvietta pulita oppure asciugale all’aria. Usa una salvietta per chiudere il rubinetto. Usa igienizzanti per le mani. Gli igienizzanti per le mani possono essere utilizzati, ma non sostituiscono il lavaggio delle mani. Si usano in aggiunta al lavarsi le mani o in una situazione in cui il sapone e l’acqua non siano disponibili. Usa un igienizzante per le mani con almeno il 60% di alcol.

Limita la condivisione di oggetti personali.

Per evitare la diffusione di germi, non condividere utensili, bicchieri, tazze o altre stoviglie. Non condividere neanche asciugamani, biancheria da letto, pettini, spazzole, rasoi o altri oggetti personali.

Evita di toccarti il viso con le mani.

La tua pelle funge da barriera contro i germi, tuttavia gli occhi, il naso e la bocca sono più vulnerabili. Lava le mani a fondo prima di toccarti il viso, di mangiare o di bere.

Evita le persone malate e insisti che si isolino dagli altri fino a quando non si siano riprese e non abbiano più sintomi.