Non fate martire Salvini

3 Ottobre 2020

Indro Montanelli ci ricordava che il politico sciocco è quello che rende l’avversario martire.

Infatti il martire-se per altro sa apparire tale e trova facile consenso elettorale ed appoggio popolare- difficilmente sarà poi disarcionato.

La parabola Berlusconi cosa ha insegnato?

Più la giustizia lo perseguitava, più Lui chiedeva aiuto al popolo e contrapponeva il giudizio di quest’ultimo a quello dei Magistrati.

Risultato: ha governato per venti anni,sfruttando la dinamica di questo scontro.

Le forze politiche anti berlusconiane appoggiarono i Magistrati e sono state venti anni all’opposizione: hanno pensato che per via giudiziaria potessero far fuori il Cavaliere.

Lo stesso errore si sta commettendo con Salvini, che è un furbo di tre cotte, un esperto animale politico, magnifico nel far incetta di voti. Fa questo tutti i giorni.E solo questo.

Appoggiare la magistratura e ritenere che faccia bene ad incolparlo, è un gravissimo misfatto politico.

Subito Salvini si è attivato e sta sfruttando abilmente l’assist fornito sia dai Grillini, incapaci, ma anche dal Partito Democratico che,più avvezzo al potere,avrebbe dovuto evitare di soffiare sul fuoco. Già stamane sono accorsi in Sicilia tutti i suoi sostenitori che all’unisono gridano allo “scandalo giudiziario”.

Risultato: la Procura,per ora,ha chiesto il non luogo a procedere;se sarà assolto conseguirà nuovi consensi elettorali, perché martire della battaglia per la sicurezza degli italiani.

Ed il martire gongola:per colpa degli sciocchi, avrà il popolo dalla sua parte.