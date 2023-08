Sanità: per la Legge di Bilancio promesse di nuovi fondi ma tanti tagli

31 Agosto 2023

La Manovra finanziaria del Governo si avvicina e gli animi iniziano a surriscaldarsi in questa fine d’estate dove la Sanità rischia di essere infilata nel tritacarne con promesse difficili da mantenere, riforme nemmeno approntate e possibili e ulteriori tagli ad un comparto statale di importanza vitale per i cittadini

In questi ultimi giorni di agosto, la nostra sanità è nuovamente al centro di un curioso e svilente valzer di promesse non mantenute per lo stanziamento di risorse fondamentali, riforme neanche approntate e possibili ed ulteriori tagli al diritto di curarsi con il sistema sanitario nazionale. Il motivo, ovviamente, è da ricondurre alla prossima Legge di Bilancio a cui starebbe lavorando il Governo, con una richiesta iniziale del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, di 4 miliardi di euro da assegnare per il 2024 (oltre ai 2,3 miliardi di aumento previsti di base dall’ultima manovra). Dal confronto avuto ad inizio estate con il collega Giancarlo Giorgetti, alla guida delle finanze italiane, l’accordo sembrava essere stato raggiunto.

Ma, come in tutti i copioni tristi ai quali ci ha abituati la nostra politica, c’è stata la frenata di Giorgetti che anticipa, di fatto, quanto, tale promessa verosimilmente potrebbe non essere onorata. Il guardasigilli della Lega, prendendo parte al meeting di CL a Rimini ha affermato: “Non si potrà fare tutto“. Anche se le sue parole non si riferivano specificamente alla Sanità, essendo una delle emergenze primarie del Paese, non sembrerebbe essere per l’Esecutivo una situazione da risolvere, correndo il rischio di cedere il passo ad altre questioni meno nevralgiche, come il taglio del cuneo fiscale, con risorse esigue da utilizzare per un prodotto interno lordo che si annuncia destinato a crescere poco rispetto ai pronostici.

Il Ministro Schillaci, dal canto suo, ha tentato di mitigare l’onda di malcontento che sta iniziando a propagarsi commentando: “Con la prossima legge di bilancio puntiamo a risorse aggiuntive al Fondo, che intendo destinare prioritariamente al personale sanitario. Abbiamo già adottato incentivi partendo dal settore dell’emergenza urgenza e approvato norme che impediscono il ricorso ai medici a gettone. Ora lavoriamo a misure per potenziare gli organici. Siamo impegnati in una strategia di medio-lungo termine. Gli interventi tampone o il semplice aumento di fondi non hanno mai portato, nei fatti, a garantire la salute a tutti. Serve ripensare a una medicina pubblica più vicina alle persone e più innovativa. A questo stiamo lavorando, insieme a regioni, associazioni e parti sociali che da subito hanno condiviso un dialogo costruttivo e propositivo, e continueremo a impegnarci per il bene del Servizio sanitario nazionale e di tutti noi“.

Ciò che mette in allarme gli addetti ai lavori del settore sanitario statale, sono le voci di nuovi ed ulteriori tagli al comparto ospedaliero, come l’ennesima riduzione dei posti letto ed il rinvio dell’autorizzazione ai nuovi protocolli da utilizzare come cure appropriate per determinate patologie.

Le falle gravissime e croniche di un apparato pubblico imprescindibile come la Sanità sono, nostro malgrado, conosciute da tempo immemore, costituendo un tasto dolente per pazienti e personale medico e paramedico, che si ritrova a scontrarsi sempre con una castrante inadeguatezza ed inefficienza delle istituzioni sulle modalità di amministrazione ed investimenti. Una certezza, purtroppo, è che vi sono molti costi da risparmiare, previsti dal Pnrr, che impongono per poterne usufruire, di tagliare 134 miliardi sui ricoveri ospedalieri da ridurre per i pazienti cronici. La cosiddetta spending review punterebbe anche a contenere gli accessi al Pronto Soccorso, riducendo di quasi il 90% le prestazioni da codice bianco, e del 60% quelle classificabili come codice verde, risparmiando potenzialmente 719 milioni di euro. Ed inoltre, si dovrebbero ricavare più di 320 milioni da un uso mirato di farmaci ad impiego cardiovascolare, antibiotico e gastrointestinale.

Quelli in arrivo, si apprestano ad essere mesi intensi e di preoccupazione per la tenuta della nostra Sanità. Ma poi, come sempre, la voce del cittadino e di chi presta servizio in pessime condizioni, diviene solo un dettaglio irrilevante, anzi quasi inesistente.