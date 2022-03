Chiudete la bocca, è soltanto una donna

16 Marzo 2022

“I’have always been fond of

Screen games

Like a frog in the picture

Of a never seen depht”

Violenza è il taciuto, usare l’altro come sfogatoio senza neppure provare ad entrare nella sua vita, è immaginarla, con molta fantasia, guardandola attraverso uno schermo. Violenza è complottare coi propri amici all’insaputa di una donna, di cui abbiamo usato un corpo disprezzandone sempre la mente. Le amiche le avrà intravisto su un social, le ha giudicate. Altre le avrà incontrate persino in tribunale, avrà indagato sulle loro vite, da dove provengono, per poi trasfigurarle in foto. Sa che qualcuno abita a Marano, e si è chiesta la grazia, quella di tacere sulla verità. Di ricottare insieme a due uomini, vissuti a quasi di due anni di distanza, e di cui neppure sapevo si conoscessero. Due uomini molto simili, giovani rampanti intraprendenti che i passi da gigante li fanno con le donne che scelgono di avere vicino. Entrambi si comportano come se io fossi corpo. Come quella crema corpo che non è passata al check in.

Il corpo ricorda le offese ricevute, le ferite sono così profonde che certi eventi ha avuto bisogno di dimenticarli per poter vivere in pace. Ma la pace ha un prezzo troppo alto, quello dell’omertà. Si lascia pulito qualcuno quando si ha il coraggio di parlarle, non di sparlarle con diffamazioni diffuse, perché se non ti associ col gruppo che fa la ricotta, si cerca di farti cedere col ricatto. Allora il materasso, i canotti in testa, una scarpa indossata ed un piede nudo col volto rigorosamente coperto di carta, la pelle, servono a fiaccare la resistenza.

Le donne che avete scelto non le avete trovate vergini, avranno scopato con qualcuno prima di voi, non per questo sono troie. Ma chi è abituato a scopare e a restare perché ha trovato una miniera d’oro, non si fa scrupoli a infangare. Se non sei del clan, se fuggi l’affiliazione mafiosa, sei una da sfregiare e con lei tutti quelli che fanno della correttezza, la serietà, l’abito che indossano quando hanno scelto un lavoro che svolgono con serietà, non per arricchirsi imbrogliando.

Il genitore ludopatico dovrebbe ogni tanto ricordare il motivo per cui ha messo al mondo una figlia. Forse per renderla prona ad ogni uomo che è allettato dalla posizione pecorina? O quella a cavallo? Forse gradisce quell’anale?

La ricotta di pecora non mi è mai piaciuta. Essere pecora significa disconnettere il cervello, buttare il cuore nella spazzatura, e fare del pene l’arma con cui ferire.

Il problema è che essere genitori dovrebbe essere una scelta consapevole, ma invece, si preferisce seguire pecorescamente la massa, e si è scelto di vivere una vita comoda e di convenienza. La ricotta è buona, e anche la zizzona di Battipaglia.

La libertà non ha un volto mutevole, non è una banderuola che gira laddove tira il vento; porta sulla pelle le sue torture, ma non le puoi sbarrare il passo.

In foto: Joan Miro

Personage Étoile