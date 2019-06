Il Sistema Sogna il Buio Totale- Sulla Sea Watch, l’Etica e Sofocle

29 giugno 2019

Il Caso Sea Watch ha fatto emergere una verità fino a ora solo accennata, che si poteva intravedere in controluce. Prima di una differenza di visione politica, di ideali, di storie, c’è una differenza umana. Sì, una differenza umana tra noi e loro. Penso che si possa discutere di tutto: si può essere favorevoli a un sistema di tassazione progressivo o per la flat tax; si può essere a favore di una politica estera isolazionista o sostenere un interventismo- militare o diplomatico che sia. Ci sono questioni che rientrano nel campo della dialettica politica delle democrazie liberali. Ma quando le idee e le parole di qualcuno ledono la dignità umana e il rispetto della libertà di autodeterminarsi allora no, il dibattito non può neanche avvenire. Questa è la differenza sostanziale. Da una parte ci sono persone che, con le dovute differenze, riescono a cogliere la tragedia che le persone su quella nave stanno vivendo. Riescono a comprenderla emotivamente, capendo il dolore di un padre che lascia moglie e figli perchè non possono reggere il viaggio, capendo il dolore dei tanti giovani che sono costretti ad abbandonare il loro paese d’origine in cerca di fortuna, sfidando la sorte. Altri riescono a capirlo razionalmente. Capiscono i problemi economici, politici e sociali che affliggono l’Africa. E soprattutto capiscono che, oltre alle leggi di uno Stato, ci sono leggi superiori, quelli che Sofocle chiamava “agrapsa nomina“, le leggi non scritte: il rispetto dei diritti umani. Perchè certo la magistratura farà il suo corso, ma c’è una questione etica che non può essere discussa.

Dall’altra l’empatia lascia spazio a una rabbia cieca, che fa riemergere istinti barbari e primordiali. Alle offese più sessiste, ai desideri di morte. Alla ricerca disperata di un capro espiatorio.

Non credo che si debba ricorrere al pessimismo antropologico. Non penso che l’essere umano sia intrinsecamente cattivo. Non penso che queste persone vogliano i corpi dei bambini avvolti in teli bianchi, pronti per essere seppelliti. Questa violenza che sta dilagando ha un carattere diverso. Ho paragonato coloro che invocano il carcere duro per Carola Rackele a quei nazisti, come Eichmann, che affermavano di aver semplicemente obbedito agli ordini. Nessuno qui vuole paragonare la tragedia dei migranti con l’Olocausto, o meglio, credo che il termine adatto sia analogia: qualcosa che ne condivide i contorni ma non lo spazio interno. C’è, però, un particolare inquietante che va messo in luce: la distanza dalla violenza. Come dice Steven Pinker, viviamo nel mondo del tramonto della violenza. Siamo stati abituati a condannarla in ogni modo. Per questo riusciamo- o meglio riescono- a sfogare la loro violenza solamente attraverso i social o con insulti, così come l’Olocausto è stato il primo sterminio tecnologico. Non dall’odio nasce il terrore, ma dal distacco, dall’indifferenza e quindi dall’accondiscendenza.

Per quel che mi riguarda, e concludo, il caso della Sea Watch segna un punto di non ritorno. La distinzione manichea tra uomini e barbari deve spingerci a mobilitarci, a smetterla di sognare il buio totale, a immaginare un futuro che non assomigli al passato. E questo dovrà accadere indipendentemente dal colore politico o dalle strategie partitiche.