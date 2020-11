La famiglia Della Valle in aiuto alle famiglie colpite dal Coronavirus

6 Novembre 2020

Diego Della Valle, imprenditore italiano già noto per avere elargito un cospicuo finanziamento per la ristrutturazione del Colosseo, nei giorni scorsi ha donato 5 milioni di tasca propria per aiutare le famiglie delle vittime del coronavirus ed ha anche lanciato una raccolta fondi che ha permesso in breve tempo di raddoppiare questa cifra (11 milioni di euro). Lo stesso Della Valle ne ha parlato a La 7. All’emittente televisiva egli ha dichiarato:

“La mia famiglia ha fatto il primo pezzetto, poi le persone hanno continuato. Ho visto l’Italia che piace a me. Da mia zia all’imprenditore non c’è stata nessuna differenza. Abbiamo cominciato noi con 5 milioni, siamo arrivati a raccoglierne 11. Daremo a 200 famiglia un po’ di benessere che permetterà loro di andare avanti. I soldi sono nelle mani della Protezione Civile”.

Un gesto encomiabile, tanto più ammirevole perché è proprio in questo triste momento della storia mondiale che il mondo dell’imprenditoria è fortemente in crisi.