Luxottica, cena di Natale al domicilio dei dipendenti

6 Dicembre 2020

«Quest’anno il Natale Luxottica arriva direttamente a casa tua, con un piccolo pensiero da gustare in famiglia». E’ il messaggio che sta arrivando in queste ore sugli smartphone dei lavoratori di Agordo e Sedico. L’azienda fondata da Leonardo Del Vecchio ha una consolidata tradizione di welfare e cura etica dei dipendenti che non si smentisce di fronte al Covid. Le norme anticontagio impongono di cancellare eventi ed evitare assembramenti, per cui quest’anno non si terrà la cena natalizia al PalaLuxottica, alla quale intervengono migliaia di persone, ed è pertanto cancellato anche il concertone al quale intervengono ospiti di grido. Ma Luxottica ha la capacità di reinventarsi e di stupire la propria grande famiglia attraverso questi pacchi dono che rimarranno una sorpresa fino alla loro apertura. Voci di corridoio dicono che ci sarà la mano di grandi chef stellati. Prosit.