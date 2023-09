MaChAwAI, l’esperimento italiano che combina IA, material testing e AM

12 Settembre 2023

La scorsa settimana è stato presentato a Rovereto, presso gli ariosi spazi del Polo Meccatronica, MaChAwAI, ambizioso esperimento tricolore che consiste in una innovativa procedura di material testing, potenziata dalla cosiddetta Intelligenza Artificiale (IA) e integrata con la tecnologia creata dalla MaCh3D, startup hi-tech parmigiana che si è posta l’obiettivo di portare le attività di material testing direttamente nei reparti di produzione, rendendo possibile ed economico il controllo qualità delle proprietà meccaniche dei materiali. Ad assistere alla presentazione un pubblico di manager, imprenditori, startupper, professionisti ed esperti di innovazione; tra gli speakers hanno preso parte alla giornata Paolo Gregori, direttore della ProM Facility, e il direttore dello EIT Manufacturing South (Milano) Gian Mario Maggio.

MaChAwAI è finanziato da KYKLOS 4.0 Open Call #2, alla pari di altri 16 esperimenti che stanno sviluppando soluzioni tecnologiche di valore per il manifatturiero di domani; l’esperimento ha dovuto superare una severa selezione, specie alla luce del fatto che hanno aderito alla call team da tutta Europa; a far parte di MaChAwAI (che è anche il nome del consorzio che ha portato avanti l’esperimento) tre eccellenze dell’innovazione italiana: oltre alla già citata MaCh3D, la Red Lynx Robotics di Perugia (algoritmi di IA e previsionali) e la 3DPR di Langhirano (additive manufacturing, la cd “Stampa 3D”): tre realtà ad alta intensità tecnologica composte da team che includono ex ricercatori.

«MaChAwAI offre una modalità di material testing più facile, sicura, precisa e veloce, grazie all’IA, e vuole accelerare l’innovazione nel settore dei materiali alimentando la fiducia delle aziende e dei tecnologi in nuovi materiali e nuove applicazioni» ha rilevato Matteo Vettori, CEO della MaCh3D, capofila del consorzio.

Un primo elemento di distintività di MaChAwAI è la grande attenzione alla sostenibilità (che peraltro caratterizza il progetto KYKLOS), dato che si opera in una logica di circolarità, con un uso molto più razionale ed efficiente dei materiali, delle materie prime e dell’energia. Come nota Vettori, «un material testing permanente è ormai cruciale per un manifatturiero europeo davvero circolare. Oggi la circolarità dei materiali si basa su statistiche e poco altro. Banalizzando: è noto a tutti, ad esempio, che la carta si può riciclare sino a sette volte. Ma se il material testing diventa accessibile a tutte la aziende manifatturiere, comprese le PMI, e sostenibile nella sua applicazione quotidiana, grazie all’uso dell’IA e del software, diventerà possibile riutilizzare materie prime o riciclare materiali tutte le volte che ciò sarà possibile da un punto di vista meccanico, non più basandosi su dati statistici generici ma su misurazioni puntuali e concrete effettuate su quel materiale. Inoltre questo favorirà senz’altro l’adozione di nuovi materiali e applicazioni».

Un secondo elemento degno di nota è il fatto che il consorzio MaChAwAI riunisce tre aziende di prodotto e processo con competenze diverse ma complementari, collegate allo sviluppo di software, hardware e al material testing. «Quando startup anche piccole ma proattive e piene di idee e competenze lavorano come un unico team, in un clima di fiducia e cooperazione, non ci sono limiti all’innovazione che si può generare» osserva Vettori.

Il progetto MaChAwAI ha ricevuto appunto un finanziamento indiretto o (cascade funding) dal programma di azione per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea. Il progetto è la conferma che l’IA e l’AM offrono al manifatturiero italiano grandi opportunità non solo per crescere e diventare più competitivo a livello globale, ma anche per essere più sostenibile. Ed è un bene che Bruxelles sostenga approcci del genere: la crisi climatica si contrasta anche così.