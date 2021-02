L’Agenzia europea per il sistema globale di navigazione sceglie Sparkle

3 Febbraio 2021

Sparkle, primo operatore di servizi wholesale internazionali in Italia e ottavo nel mondo, è stata selezionato dall’Agenzia del GNSS europeo (GSA) per la fornitura di servizi di telefonia nei suoi uffici in Francia, Paesi Bassi e Spagna. GSA è l’agenzia UE responsabile della gestione e fornitura di servizi per i sistemi europei di navigazione satellitare (GNSS) Galileo e EGNOS. GSA svolge anche varie attività legate alla sicurezza, allo sviluppo del mercato, alla ricerca e all’innovazione per offrire ai cittadini europei servizi di valore e affidabili.

Con un processo di gara, Sparkle è stata selezionata tra diversi operatori per la sicurezza, flessibilità e scalabilità della sua soluzione Corporate Voice. In base all’accordo, Sparkle fornirà servizi VoIP (Voice over Internet Protocol), PSTN (Public Switched Telephone Network) e relative numerazioni agli uffici della GSA in Francia, Paesi Bassi e Spagna. Interamente basata sul Cloud e dedicata alla clientela business, la soluzione di Sparkle offre traffico voce internazionale con crittografia end-to-end per garantire massima sicurezza; soluzione prepagata, consente inoltre il controllo dei consumi in tempo reale attraverso un’interfaccia web. Altamente scalabile, la soluzione permette infine di ampliare in modo istantaneo le linee VoIP anche in uffici dislocati su più paesi e si integra facilmente con le piattaforme IP PBX e i firewall esistenti.

La collaborazione con l’Agenzia del GNSS europeo conferma Sparkle come partner di riferimento per imprese e istituzioni multinazionali. Grazie alla sua rete globale proprietaria e all’ampia gamma di servizi di connettività e ICT, Sparkle offre soluzioni dalle prestazioni elevate e a costi vantaggiosi permettendo alle aziende di gestire in modo efficace la comunicazione tra le loro sedi e con il loro ecosistema esterno.