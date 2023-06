Sparkle e LPTIC firmano un protocollo d’intesa sul cavo sottomarino BlueMed

8 Giugno 2023

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, annuncia che oggi, in occasione della visita a Roma di Abulhamid Dabaiba, Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale (Gun), ha firmato un Memorandum of Understanding con Libya Postal Telecommunication and Technology Holding Company (“LPTIC”), società di telecomunicazioni statale libica attiva nei servizi fissi, mobili e dati, per la realizzazione di una nuova infrastruttura che colleghi diverse città della Libia alla Sicilia, e attraverso l’Italia all’Europa, tramite il nuovo cavo sottomarino BlueMed di Sparkle (“BlueMed”).

Siglata da Mohamed IB. Mohamed Ben Ayad, presidente di LPTIC, ed Enrico Maria Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle, l’intesa prevede anche la possibilità per Sparkle di offrire servizi aggiuntivi a LPTIC nonché diritti sul BlueMed che verranno ulteriormente esaminati e dettagliati dalle parti in vista dell’accordo definitivo.

Costituita ai sensi della Risoluzione del Primo Ministro n. (63) nel 2005 come holding proprietaria di grandi società di telecomunicazioni quali Libyana, Al-Madar, Libya Telecom and Technology, la nuova generazione di tecnologia, comunicazioni internazionali e Libya Phone, società che hanno un ruolo importante nello sviluppo delle comunicazioni telefoniche, dei telefoni cellulari e della comunicazione Internet, aumentando l’efficienza delle comunicazioni in Libia e consentendo al maggior numero possibile di cittadini di ottenere il servizio Internet, sia attraverso compagnie di telefonia mobile come Libyana e Al-Madar, LTT, Aljeel, Hatif Libya, LITC, AI bonus investment, Libyan telecom Academy, Libyan post.