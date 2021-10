L’app Intesa Sanpaolo Mobile è tra le leader in Europa

12 Ottobre 2021

Forrester, società di ricerche di mercato statunitense ha dichiarato l’applicazione Intesa Sanpaolo Mobile Overall Digital Experience Leader e Best Practice in diverse categorie tra le app bancarie europee che spiccano per funzionalità e user experience. Intesa Sanpaolo Mobile dal 2018 ha visto crescere gli utenti attivi del 130% e nel solo ultimo anno di un milione di persone, superando quota sette milioni.

Il rapporto appena pubblicato, intitolato “The Forrester Digital Experience Review ™: European Mobile Banking Apps, Q3 2021”, oltre a riconoscerle la digital leadership, ha evidenziato come Intesa Sanpaolo sia la migliore nelle best practice di quattro categorie su tredici:

Funzionalità di “everyday banking” (account management), per la consultazione quotidiana di conti e carte e movimenti, grazie anche alla funzionalità smart di visualizzazione spese su mappa geografica;

navigazione (navigation), grazie alla semplicità e accessibilità della nuova navigazione completamente riprogettata;

guida all’utilizzo (error avoidance e recovery), per l’assistenza interattiva e contestuale fornita al cliente nell’effettuare le operazioni con la app;

privacy e contenuti informativi (privacy cues and content), per la chiarezza e trasparenza con cui l’App gestisce i contenuti legati a privacy e permessi richiesti ai clienti.

Forrester ha tra le migliori caratteristiche di Intesa Sanpaolo Mobile ha segnalato la nuova grafica, che la rende leggibile e accessibile a tutti; la nuova esperienza digitale sulle operazioni transazionali, ridisegnate per essere più intuitive, usabili e veloci; gli strumenti per supportare il benessere finanziario del cliente, che permettono la possibilità di accantonare denaro per i piccoli e grandi obiettivi e forniscono strumenti per conoscere e gestire al meglio le proprie finanze nella quotidianità. Altre caratteristiche apprezzate sono la guida personalizzata nell’utilizzo e nella scoperta delle funzionalità dell’app; la semplicità nella ricerca dei movimenti e dei documenti; il videobanking, la nuova modalità per entrare in contatto con i gestori remoti anche via video; le funzionalità innovative per tenere sotto controllo le proprie spese in modo veloce e intuitivo, come la “mappa delle spese” che consente di disegnare l’area in cui si vuole visualizzare il proprio spending.

«Oggi siamo una delle app più utilizzate in Europa – afferma Massimo Tessitore, responsabile canali digitali – con oltre 7 milioni di clienti che la utilizzano, oltre 1 miliardo di login all’anno, grazie alla nostra forte attenzione al mobile. La nostra App ha sostenuto la robusta crescita degli acquisti ‘conclusi’ sui canali digitali dei nostri prodotti e servizi che rappresentano oggi oltre il 30% delle vendite totali di Banca dei Territori. Questa leadership è frutto dalla continua attenzione ai clienti, della focalizzazione degli investimenti sul digitale e della professionalità di tutte le persone del team».