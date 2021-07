L’impatto del bitcoin nell’economia globale

15 Luglio 2021

Bitcoin (BTC) è una criptovaluta progettata da Satoshi Nakamoto. BTC ha alcune qualità di altre valute. Non è facile guadagnare bitcoin, l’offerta di bitcoin è limitata e la verifica è facile. Bitcoin è accettabile in cambio di merci. Bitcoin può essere salvato e recuperato in un secondo momento. Queste caratteristiche rendono il bitcoin una valuta utile.

Gli Stati Uniti dichiarano BTC come valuta virtuale decentralizzata. Il Sudafrica classifica BTC come un’attività immateriale. Bundesbank si riferisce a bitcoin come token crittografico. La Cina dichiara bitcoin come obiettivo di investimento. Bitcoin è anche chiamato un sistema di pagamento online.

Gli utenti attivi di bitcoin sono aumentati in modo significativo dal 2015. Si stima che ci siano più di 4 milioni di utenti di bitcoin.

Come acquistare e vendere Bitcoin

L’acquisto e la vendita di bitcoin può avvenire tramite metodi sia online che offline. Le transazioni in bitcoin possono essere effettuate tramite scambi online. I bitcoin possono essere acquistati utilizzando una carta bancomat da un bancomat bitcoin. Può anche essere acquistato da un’altra persona. I bancomat Bitcoin sono diversi dai normali bancomat. Le macchine Bitcoin non sono collegate a una banca. È connesso a Internet. A livello globale, ci sono più di 800 bancomat bitcoin.

Volatilità del bitcoin

Bitcoin è più volatile del dollaro USA. È anche volatile dell’oro. La liquidità insufficiente è la ragione dietro l’elevata volatilità del bitcoin. Ci sono alcuni casi in cui la volatilità non influisce. Tali casi sono il gioco d’azzardo online e le mance.

Gli economisti ritengono che la volatilità diminuisca quando l’utilizzo di BTC aumenta. Quando i Bitcoin vengono utilizzati per scopi commerciali, diventerà più favorevole per i consumatori. Questi fattori aiuteranno a diminuire la volatilità dei prezzi dei bitcoin. Oggi gli investitori sono pronti a investire in bitcoin. Considerano Bitcoin più stabile dell’oro. Nel 2017, il prezzo di un singolo bitcoin era superiore al prezzo dell’oro. Per saperne di più sulla volatilità dei prezzi dei bitcoin, registrati sulla piattaforma di trading di bitcoin trustpedia.io/it.

Diversi punti di vista sul bitcoin

Molti economisti hanno un approccio positivo ai Bitcoin. Ma alcuni sono scettici al riguardo. L’economista senior Francois ha una risposta positiva nei confronti del bitcoin. David Marcus, presidente di PayPal, ha descritto il bitcoin come un luogo eccellente per investire risorse. Bill Gates pensa che il bitcoin sia eccitante. I funzionari americani hanno dichiarato al senato che il bitcoin ha molti usi legittimi.

Le transazioni di Bitcoin avvengono tramite scambi online. Molti commercianti accettano pagamenti in bitcoin. I bitcoin vengono utilizzati per scopi immobiliari nel 2017. I commercianti che accettano pagamenti in bitcoin utilizzano fornitori di servizi per la conversione. Esempi di tali fornitori di servizi sono Bit pay e coin base. Fanno pagare meno dell’1% come commissione per questo servizio.

I bitcoin vengono utilizzati per le transazioni al dettaglio. Nel 2019, la banca venezuelana ha condotto test per includere bitcoin nelle riserve centrali.

Bitcoin come investimento

Molti investitori argentini hanno acquistato Bitcoin per proteggere i propri beni o risparmi. A Cipro, le transazioni in bitcoin aumentano durante la crisi cipriota. Un altro metodo di investimento è il fondo bitcoin. La rivista Forbes ha dichiarato BTC l’investimento perfetto del 2015. Nel 2015, bitcoin era in prima posizione nelle tabelle valutarie di Bloomberg. La borsa di New York ha dichiarato un indice bitcoin basato su transazioni con base Coin. I venture capitalist hanno avviato molte startup incentrate su bitcoin.

Bitcoin viene utilizzato anche per il crowdfunding.

Economia politica e bitcoin

Le valute digitali come il bitcoin lavorano sull’idea di decentralizzazione della valuta. Nel pensiero economico austriaco esiste un’idea chiamata mercato libero. Dal punto di vista del famoso economista Friedrich Hayek, la produzione e la distribuzione del denaro dovrebbero essere completamente libere. Ciò ridurrà il ruolo delle banche centrali.

I libertari sono interessati a usare i Bitcoin. Perché bitcoin non rientra in alcuna organizzazione centrale. Anche i politici di sinistra hanno un approccio positivo al bitcoin. Sono dell’opinione che le banche proteggano gli interessi delle élite. Credono che il sistema regolamentato sia responsabile della crisi finanziaria del 2007. Secondo i critici di sinistra, bitcoin rimuoverà lo squilibrio tra le categorie basse ed elite.

Vantaggi dell’utilizzo di bitcoin

Il vantaggio principale del bitcoin è l’autonomia degli utenti. Gli utenti possono spendere Bitcoin senza l’interferenza di alcuna autorità centrale. L’acquisto di bitcoin è discreto. L’identità personale degli utenti non verrà rivelata. Quindi, le transazioni saranno anonime. Il pagamento di bitcoin è un peer to peer. Non necessita di approvazione da parte dell’autorità. Per i pagamenti internazionali, bitcoin costa solo denaro di transazione basso. I bitcoin sono facilmente accessibili agli utenti. È necessario solo uno smartphone per le transazioni Bitcoin.

