Parte Expo 2020 Dubai, Tim è sponsor del Padiglione Italia

29 Settembre 2021

Parte il primo di ottobre Expo 2020 Dubai e il gruppo Tim sarà lì in qualità di Official Platinum Sponsor del Padiglione Italia. Tim doterà lo spazio espositivo dell’innovazione e delle tecnologie digitali e di connettività sostenibili di ultima generazione.

Il claim del Padiglione Italia “La Bellezza unisce le Persone” ha ispirato la partecipazione del gruppo e delle sue aziende Sparkle, Telsy, Olivetti e Noovle, che nel corso dei sei mesi dell’esposizione racconteranno, attraverso narrazioni visive e workshop, il ruolo centrale che svolgono a livello nazionale ed internazionale per promuovere la digitalizzazione, l’innovazione e la capacità di connettere le persone.

“Siamo orgogliosi di prendere parte a questa Esposizione Universale, il cui tema Connecting minds, creating the future sintetizza perfettamente il nostro costante impegno rivolto alla creazione e alla diffusione di infrastrutture tecnologiche e della cultura digitale, condizioni indispensabili per uno sviluppo inclusivo e sostenibile”, ha commentato Luigi Gubitosi, amministratore delegato e direttore generale di Tim. “La nostra partecipazione offrirà, inoltre, l’opportunità di far conoscere e apprezzare le competenze che stiamo sviluppando in ambito tecnologico”.

Sparkle, primo al mondo ad abilitare già nell’agosto 2019 il roaming 5G fra Europa e Medioriente, fornirà al Padiglione Italia connettività internazionale per abilitare la fruizione di servizi ed esperienze digitali ad alta qualità, tra cui lo streaming in alta definizione e le soluzioni di realtà aumentata. Olivetti, brand storico dell’industria italiana e Digital Farm del gruppo per l’Internet of Things (IoT), Telsy, società specializzata nella cybersecurity, e Noovle, polo di eccellenza per il cloud, l’edge computing e l’intelligenza artificiale, porteranno le proprie competenze promuovendo talk e dibattiti nell’ambito della partecipazione.

Anche INWIT, tower operator italiano e società partecipata del gruppo, sarà presente con un’innovativa installazione allestita all’ingresso del Padiglione Italia. La Smart Tower ‘Venezia’, con i suoi 8,5 metri di altezza in materiali ecosostenibili rivestiti da una trama di acciaio, contribuirà a divulgare la programmazione del Padiglione attraverso display a LED.

L’importanza dell’innovazione, della sostenibilità e della diffusione delle competenze digitali per la ripresa del Paese e dell’economia globale saranno al centro della partecipazione del di Tim alla manifestazione, in linea con gli impegni in ambito sociale, ambientale e di governance (ESG) previsti nel piano strategico Beyond Connectivity.

“La partecipazione di TIM a Expo 2020 Dubai permette all’Italia di mostrare al mondo le migliori competenze destinate alla transizione digitale”, ha dichiarato Paolo Glisenti, commissario generale per la partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai. “Siamo orgogliosi di avere avuto Tim al nostro fianco nel predisporre un Padiglione interamente digitalizzato e interconnesso con l’Italia con il resto della Mondo, un Padiglione che parlerà e ascolterà tutti coloro che vorranno partecipare alla prossima Esposizione Universale”.