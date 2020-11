Programma filiere, Intesa e Kyriba offrono il Dynamic Discouting alle imprese

18 Novembre 2020

I grandi buyer in eccesso di liquidità potranno proporre ai fornitori il pagamento anticipato delle fatture a fronte di uno sconto sul prezzo precedentemente concordato. La novità arriva da Intesa Sanpaolo che ha finalizzato con Kyriba, società fintech leader globale nelle soluzioni di supply chain finance, un memorandum of understanding per mettere a disposizione del mondo delle imprese l’innovativo servizio Dynamic Discouting. Quest’ultimo è un software web based, facile da usare e in grado di dialogare con i gestionali Erp (Enterprise resource planning) per l’aggiornamento automatico della contabilità aziendale.

Il memorandum con Kyriba si inserisce nel quadro delle attività messe in atto da Intesa Sanpaolo per il potenziamento del Programma Filiere, dedicato a valorizzare le filiere produttive italiane, elementi propulsori per il rilancio del sistema paese, catalizzatori di sviluppo, occupazione e investimenti.

L’accordo prevede una partnership in altre aree dedicate al cash and treasury management ed è stato strutturato grazie alla collaborazione della direzione Global Transaction Banking, che fa capo alla divisione IMI Corporate & Investment Banking guidata da Mauro Micillo, e della direzione centrale innovazione, all’interno dell’area Chief IT Digital Innovation Officer guidata da Massimo Proverbio.

«Dynamic Discounting offre ai buyer l’opportunità di ottimizzare i cicli di liquidità in eccesso e, al contempo, di migliorare la marginalità aziendale, semplificare la gestione dei fornitori e integrare flussi e pagamenti con i propri ERP», spiega Stefano Favale, responsabile Direzione Global Transaction Banking di Intesa Sanpaolo. «Le aziende potranno accedere al servizio direttamente dalla piattaforma Inbiz di Intesa Sanpaolo, di cui già ben conoscono la user experience e che si conferma quale portale digitale per la gestione a 360° della relazione con la banca».

L’accordo con Kyriba si inserisce tra le operazioni che Intesa sta sostenendo per accelerare la trasformazione digitale del gruppo. Paola Papanicolaou, responsabile Direzione Centrale Innovazione ricorda come «la collaborazione con società fintech di rilievo internazionale, selezionate attraverso un approfondito processo di analisi, permette di ampliare costantemente i servizi finanziari digitali evoluti e quindi di offrire ai clienti soluzioni sempre distintive e innovative».

«Dynamic Discounting sta diventando una soluzione fondamentale per i responsabili finanziari delle imprese che puntano ad ottimizzare la liquidità», sottolinea Edi Poloniato, Global Head of Working Capital Solutions di Kyriba. «Per le imprese italiane, in particolare per i fornitori, il coinvolgimento automatico e la flessibilità della gestione contabile in un’unica soluzione all’interno della piattaforma Intesa Sanpaolo offre un vantaggio significativo in un momento quanto mai necessario».

