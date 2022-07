Tim premia le aziende vincitrici della Noovle Cloud Challenge

14 Luglio 2022

Bunnyshell, ASC27 e Aindo. Sono loro le aziende vincitrici della Noovle Cloud Challenge promossa da Tim, attraverso la cloud company Noovle, per selezionare le migliori giovani promesse nell’ambito del cloud e dell’intelligenza artificiale. L’annuncio è stato dato a Torino presso le Officine Grandi Riparazioni.

Bunnyshell, nata in Romania, è una piattaforma Environment as a Service, che facilita la creazione, gestione e manutenzione di ambienti di sviluppo per software sempre più complessi. ASC27 è una startup con sede a Roma che si occupa di Intelligenza Artificiale e CyberSecurity. Ha creato SafePeople, un software AI di video analisi cognitiva in grado di trasformare flussi video in dati significativi, arricchendoli con insight derivanti dall’AI e visualizzandoli su dashboard ad-hoc. Sono oltre 70 casi d’uso: il controllo comportamentale, il coordinamento della filiera logistica, l’identificazione automatica di situazioni anomale e molti altri. AINDO è anch’essa una startup italiana che utilizza strumenti e tecniche all’avanguardia dell’Intelligenza Artificiale (AI) per ottimizzare l’estrazione del valore dei dati. La soluzione di AINDO genera set di dati sintetici che emulano i dati reali. L’accuratezza è così elevata che le analisi condotte sui dati sintetici portano alle stesse intuizioni delle analisi svolte sui dati originali.

Noovle Cloud Challenge ha registrato un grande interesse: tra più di 650 realtà provenienti da diversi ecosistemi di innovazione e fondi di investimento, ne sono state selezionate oltre 90 di cui 41 sono state ammesse alla fase finale.

Le aziende premiate potranno accedere al programma di partnership ideato da TIM, Noovle e Google Cloud e rivolto ai Digital Player che offre risorse e strumenti per ampliare e potenziare il business, consolidando la collaborazione tra le aziende per lo sviluppo di use case e soluzioni innovative.

L’obiettivo della challenge era quello di far emergere le realtà imprenditoriali più innovative in grado di sfruttare le potenzialità del Cloud e dell’Intelligenza Artificiale per offrire soluzioni in diversi ambiti: E-Health, per ottimizzare l’efficienza e la gestione dei servizi lungo la filiera della salute; Sostenibilità, per ridurre le emissioni di Co2 e l’utilizzo dei combustibili fossili; Containerizzazione, per supportare un’architettura cloud basata su microservizi.

Il luogo in cui si è svolto l’incontro, le OGR, è anche la sede del Centro di Eccellenza per il Cloud e l’Intelligenza Artificiale, inaugurato lo scorso dicembre da Noovle, Google Cloud e Intesa Sanpaolo nell’ambito del progetto Opening Future, studiato per accrescere le competenze digitali di cittadini, studenti, startup e imprese.

