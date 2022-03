Vita da venditore di rose

18 Marzo 2022

“Books are faithful friends

The Back cover

Is a faithful page

In which you can melt”

Siete mai stati alla Bodeguita del medio, era uno dei locali preferiti in cui Hemyngway trascorreva serate in compagnia delle popolazione autoctona bevendo rum. Visitò l’Avana per la prima volta nel 1928.Fece una sosta di 3 giorni nella capitale, soggiornando all’Hotel Ambos Mundos.

Nel 1932 Hemingway visitò di nuovo Cuba per pescare nell’annuale marlin run. Alla fine nel 1933 Hemingway si trasferì a L’Avana, affermando che gli sembrava di essere a casa e che Cuba gli portava ispirazione quando scriveva. Nel 1940 acquistò Finca Vigia, che divenne la sua residenza sino alla definitiva partenza nel 1960.

Viaggiare è una delle cose che più amo fare, mi piace incontrare popoli diversi per poter apprendere i loro usi, costumi, per capirne la mentalità. Essere in un luogo straniero significa liberarsi della cultura di cui si è portatori e come tabula rasa lasciarsi invadere da quella altrui. Gli studi che ho fatto, i viaggi, mi hanno portato a conoscere tante persone, a consolidare amicizie basate sul rispetto reciproco e sulla stima. Sono solitamente prodiga, ma se stimo qualcuno ho regalato libri, quelli che sono belli non solo per le copertine, ma per la profondità dei contenuti.

Solitamente si leggono libri che ci piacciono, di cui condividiamo vedute, intese come modalità di pensiero. Le vedute riprese dall’alto con droni hanno scopi puramente ludici o professionali quali riprese video aeree, rilevamenti, controllo del territorio.

Solitamente si scrivono articoli in cui si versa parte del nostro essere, non per semplice vanità, ma per esprimere idee. La scrittura fornisce quel senso di libertà perché consente di esprimersi senza compiacere nessuno. Nessuno è obbligato a concordare, si può liberamente dissentire. Si scrive perché ci si riconosce in un’opera, perché certi autori ti hanno formata, sono stati con te nel silenzio delle notti in cui l’unica presenza accanto che avevi era la loro.

La fiducia non ammette il tradimento, soprattutto un attacco continuo e insensato. I nemici ideali si affrontano a volto aperto, non di spalle.

È bene allora ricordare, giusto per essere fastidiosi come un ambulante che vende rose, l’incipit di dell’Ulisse:

“L’uomo è ossessionato dalla dimensione dell’eternità e per questo si chiede: “Le mie azioni riecheggeranno nei secoli a venire?” Gli altri, in gran parte, sentono pronunciare i nostri nomi quando siamo già morti da tempo e si chiedono chi siamo stati, con quanto valore ci siamo battuti, con quanto ardore abbiamo amato.

In foto: Giorgio De Chirico

Ipppolito e compagni