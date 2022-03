La persona peggiore del mondo, esecuzione ebraica e la diaspora

20 Marzo 2022

La distruzione degli Ebrei da parte della Germania fu un tour de force, e la disfatta degli Ebrei di fronte all’aggressione tedesca, la chiara dimostrazione di un fallimento.

Le politiche e le azioni antiebraiche non fecero la loro improvvisa comparsa nel 1933. Per molti secoli e in diversi Paesi, gli Ebrei erano stati vittime di azioni distruttrici. Nella storia dell’Occidente, contro gli Ebrei della diaspora furono messe in atto tre strategie politiche successive.

La prima si manifestò durante l’Impero romano, nel IV secolo d.C. Poco dopo l’anno 300, sotto il regno di Costantino, la Chiesa cristiana acquisì una tale influenza a Roma, che il cristianesimo divenne religione di Stato; da quel momento la Chiesa ispirò l’azione dell’autorità civile. Per ben dodici secoli, la Chiesa cattolica dettò le misure da adottare contro gli Ebrei. A differenza dei Romani prima di Cristo, che non pretendevano di imporre nessuna fede esclusiva, la Chiesa cattolica esigeva che tutti abbracciassero la dottrina cristiana.

Per milleduecento anni si accanì a combatterli con le armi della religione teologica; perché gli Ebrei non si convincevano, aveva nel frattempo, cominciato a completare l’azione della parola con la forza, la Chiesa arrivò persino a bruciare il Talmud escludendo gli Ebrei dalle funzioni pubbliche.

L’insuccesso condusse la Chiesa a considerare gli Ebrei come un gruppo sordo all’appello del cristianesimo, pericoloso per la fede cristiana. Nel 1542, Lutero, il fondatore del protestantesimo, scriveva che se fosse stato Ebreo, considerata la disgrazia grande, lunga e dura e la terribile collera da cui erano perseguitati, si sarebbe arreso, decidendo di abbracciare la fede cristiana.

Dal XIII al XVI secolo in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Francia e in Italia, la cristianità aveva posto agli Ebrei degli ultimatum che non lasciavano altra scelta tra la conversione o l’espulsione.

Gli antisemiti del XIX secolo si prefissero lo scopo di far emigrare gli Ebrei. Li odiavano, sicuri di avere dalla loro parte giustizia e ragione, esattamente come se da speculatori che ripristinano le attività di una società in fallimento, avessero fatto proprio l’antigiudaismo cattolico.

Quanto qualcuno che non è disposto a piegarsi, può non restare offeso nella psiche e nel corpo, quanto un corpo può sopportare ferite, dolori. Fantasmi che si materializzano di notte e che non ti danno pace di giorno. Li vedi ovunque riflessi nelle persone che ti capita di incontrare e che non hai più voglia neppure di vedere perché hai bisogno di startene al chiuso, un luogo in cui nessuno può vedere le tue fratture.

Quando l’equilibrio che hai impiegato anni a costruire viene da tempo scosso da attacchi feroci, quando gli attacchi di panico di sorprendono nei momenti più impensati, quando non riesci neppure a stare in classe e sei costretto ad abbandonare le lezioni. Quando neppure i tranquillanti di notte fanno più effetto e il tuo stress inizia nuovamente a provarti la schiena. Il cuore a battere all’impazzata. Quando si smetterà?

Seduta a terra come una sessantottina si diffondono idee e opinioni che si spacciano per realtà, per cui la poesia è un’arma con cui diffondere il veleno della disonestà, dell’inganno, non ci si arrende ad una porta chiusa che è sintomatica di disistima, ma si cerca alleanza che dietro un’apparente bonarietà prosegue sulla sua stessa linea. Un Dante che paragona l’Italia a un luogo di dolore, a una nave senza guida in mezzo a una tempesta: “Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello!”

A casa mia, il pane ha il gusto fragrante di giornata, quello che mio nonno impastava e mio padre portava in ceste sulle spalle che distribuiva sulle case nel difficile dopoguerra, quando c’erano tante bocche da sfamare.