Tal Hanan: la morte della verità

25 Febbraio 2023

La campagna referendaria britannica per l’uscita dall’Unione Europea ha segnato il punto di non ritorno di una crisi strutturale dell’informazione e, quindi, dell’intero sistema democratico. Un’azienda inglese crea un nuovo settore di mercato, la manipolazione sociale, costruendo una campagna pubblica fatta di bugie, di milioni di post sparsi per i social network, di ricatti contro politici e campagne denigratorie che, durante la campagna referendaria, portano persino all’omicidio, da parte di un suprematista bianco, della parlamentare Jo Cox, che si batteva per il “remain”[1]. Per capire come, guardate uno straordinario film del 2019: “Brexit: the uncivil war”[2].

Questa azienda, Cambridge Analytica, apre una nuova era, trasformando lo spionaggio politico, anche quello più tecnologico, in un ricordo del passato. Lo spionaggio, infatti, ha come scopo la scoperta e la divulgazione di segreti. La nuova tecnica di manipolazione sociale, invece, se ne frega dei segreti: crea una serie di prove fittizie di fatti mai accaduti, riscrive le nostre conversazioni email e sui social network, falsifica filmati e prove per manipolare i tribunali, corrompe politici, giornalisti e militari, e cancella la credibilità dell’informazione: oggi, per colpa di questa tecnologia, non è più possibile credere veramente a nulla, soprattutto a ciò che crediamo di aver visto con i nostri occhi.

Per fortuna, in ogni parte del mondo, c’è ancora qualcuno che combatte contro questa idra tentacolare, e sbugiarda, una alla volta, le mistificazioni che sono oramai divenute di dominio pubblico. Cambridge Analytica è stata sciolta, molti dei suoi operatori sono finiti sotto processo. Ma questo non cambia nulla: sull’onda della violenta campagna denigratoria orchestrata dagli Emirati Arabi, Israele ed Arabia Saudita contro i loro nemici, da qualche anno è in azione un’azienda ancora più aggressiva e pericolosa: Team Jorge.

Mossad, CIA, estrema destra americana: la solita zuppa velenosa

Team Jorge è una compagnia di disinformazione, che utilizza l’intelligenza artificiale per produrre enormi quantità di falsi profili social allo scopo di influenzare l’andamento di dibattiti pubblici, controversie politiche, orientando le discussioni in modo da generare discredito, agitare le acque, creare e alimentare false credenze. Dietro tutto questo c’è il software AIMS (Advanced Impact Media Solutions), utilizzato dalla squadra di Jorge, alias Tal Hanan.

I falsi utenti creati da AIMS ammontano a circa trentamila; la falsificazione dei profili raggiunge livelli di sofisticazione elevati, frutto del lavoro di un’intelligenza artificiale che provvede a creare un retroterra credibile per ciascun falso utente fatto di immagini, apprezzamenti per la famiglia reale, battute salaci, abbonamenti alla pay-per-view[4]. È quanto di più avanzato esista oggi al mondo nel campo della manipolazione sociale.

Tal Hanan-Jorge è un israeliano con un passato nelle forze speciali, mente del team – operante nella città di Modi’in – che ha messo a punto il software responsabile di numerose quanto efficaci operazioni di disinformazione in campagne elettorali e dispute commerciali in decine di paesi del mondo: 33 elezioni presidenziali (fra cui quella del 2015 in Nigeria), di cui 27 condotte con successo, e false campagne su dispute commerciali in venti nazioni, fra cui Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Germania, Svizzera, Messico, Senegal, India e gli Emirati Arabi. Ciò non di meno, Tal Hanan e il fratello Zohar, amministratore delegato del gruppo, dichiarano di aver sempre agito secondo la legge[5].

Attraverso AIMS vengono creati falsi profili Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Twitter, Gmail, ma è anche possibile hackerare qualunque account Telegram e Gmail[6], sfruttando le vulnerabilità del sistema SS7[7]: membri del Team Jorge vanno direttamente da un fornitore di servizi di telecomunicazione nel paese in cui stanno lavorando e installano un dispositivo fisico che consente al team di inserire comandi falsi nel sistema. Ciò induce l’operatore di telecomunicazioni a inviare un SMS per autenticare l’account di destinazione falsificato, consentendo al Team Jorge di leggere i messaggi del proprio obiettivo e persino di inviare messaggi dagli account hackerati[8].

L’inchiesta giornalistica, che ha permesso di rivelare il lavoro di Hanan, ha avuto luogo nell’ambito di una collaborazione globale chiamata Story Killers, coordinata da Forbidden Stories[9], che coinvolge più di 100 giornalisti di 30 testate mediatiche. Forbidden Stories è un consorzio internazionale di giornalisti investigativi che approfondiscono il lavoro di colleghi che sono stati uccisi o lavorano sotto minaccia[10].

Nel corso del 2022 i reporter Gur Meggido (TheMarker), Frédéric Métézeau (Radio France) e Omer Benjakob (Haaretz) hanno lavorato sotto copertura, contattando il team Jorge sotto le mentite spoglie di intermediari di un cliente segreto e potente con un grande interesse a ritardare a tempo indeterminato le elezioni in Ciad[12]. Per poter influenzare la politica statunitense, al fine di appoggiare l’operazione in Ciad, Hanan sostiene di poter contare sulla collaborazione dell’ex vice capo del Mossad e consigliere per la sicurezza nazionale Ilan Mizrahi[13], oltre che di un certo Roger F. Noriega, che si scopre essere un uomo potente dell’amministrazione federale americana dal passato estremamente ingombrante.

L’inchiesta rivela che il misterioso Jorge è Tal Hanan grazie ad una vanteria di quest’ultimo, emersa nel corso dell’incontro avuto dai reporter sotto copertura nella sede del Team Jorge nel dicembre del 2022. Hanan, che fa in modo di non rivelare mai la propria identità ai clienti, dichiara al termine della riunione di avere lavorato con Cambridge Analytica – ovvero la prima e più grande azienda di manipolazione sociale del mondo, capace di convincere il popolo britannico a votare la Brexit ed il popolo americano a votare Donald Trump, ora dichiarata fuorilegge[14].

Cercando nelle email della defunta società di consulenza pubblicate dopo la sua chiusura, emerge effettivamente il suo nome come CEO della Demoman International[15] (registrata al suo indirizzo di casa a Modi’in[16]), una compagnia fondata nel 1999 che fornisce servizi per agenzie di sicurezza, intelligence e forze dell’ordine, collaborando con diverse agenzie governative[17]; compare anche sul sito web del Ministero della Difesa israeliano come azienda che promuove le esportazioni della difesa[18]. Una biografia di Tal Hanan è stata presente anche sul sito di “Visión Américas”[19], una società di strategic advisory capeggiata da Roger F. Noriega, assistente del Segretario di Stato USA per l’Emisfero Occidentale durante l’amministrazione di George W. Bush[20].

Hanan viene anche indicato come associate di Visión Américas, in stretta relazione con un esponente dell’ultra destra statunitense (Noriega)[21] coinvolto fin dai primi anni ottanta negli affari USA in America Latina: costui, che lavora presso l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID) dell’amministrazione Reagan, supervisiona l’invio di aiuti “non letali” ai Contras nicaraguensi nell’ambito della lunga operazione di finanziamento al gruppo paramilitare, nato dalle ceneri della Guardia Nacional del dittatore Anastasio Somoza, deposto con la rivoluzione sandinista del 1979[22]. Da indagini legate allo scandalo Iran-Contra, emerge che il conto usato da Noriega per elargire gli aiuti ai Contras viene utilizzato dal cartello della droga di Medellin per pulire 230’000 dollari provenienti dal narcotraffico[23].

Tal Hanan, come copertura per le sue attività di manipolazione sociale, usa una società di trading dell’energia rinnovabile di cui è proprietario ed amministratore, la Sol Energy Ltd. (Kensington, Maryland)[24]. Tra i suoi partners, il più noto è il venezuelano Martin Rodil[25], con un passato incarico presso il Fondo Monetario Internazionale: grazie alla mediazione di Hanan, Rodil diventa una fonte del Mossad contro Hezbollah e i presunti fondi per il finanziamento del terrorismo iraniano in America Latina[26], con particolare riferimento a ipotetici legami tra il Venezuela e il programma nucleare di Teheran. Rodil è socio di Visión Américas[27].

Un caso esemplare: il Kenya

In un incontro via Zoom, svoltosi nello scorso luglio con i giornalisti sotto copertura, Hanan fornisce una dimostrazione delle capacità del software AIMS, rivelando al contempo la vulnerabilità degli strumenti di social media e mailing correntemente utilizzati da miliardi di persone: mostra ai reporter una schermata contenente l’account Telegram del consulente di strategia politica e giornalista keniota Dennis Itumbi[29], al tempo impegnato come digital strategist nella campagna presidenziale di William Ruto, divenuto presidente del Kenya dopo le elezioni di agosto 2022[30]. Hanan entra in diretta in una recente conversazione che Itumbi ha intrattenuto con un uomo d’affari keniota e scrive un messaggio, mostrando di poter modificare e leggere tutte le conversazioni del profilo[31].

Nel corso dell’incontro virtuale, Hanan mostra account email e Telegram di altre quattro personalità legate alle imminenti elezioni in Kenya: Farouk Kibet, l’assistente di William Ruto[32], Davis Chirchir, Ministro dell’Energia e del Petrolio dell’allora governo del presidente Kenyatta (viene confermato nell’incarico da Ruto)[33], James Omingo Magara, ex membro del parlamento di Nairobi[34], e Simon Mbugua, ex membro della East African Legislative Assembly[35]. Dopo la vittoria di William Ruto, lo schieramento che sosteneva la candidatura presidenziale di Raila Odinga (sconfitto per poche centinaia di migliaia di voti)[36] intraprende una campagna di delegittimazione del risultato[37]; una parte della base su cui le accuse di questa campagna sono basate coinvolgono proprio Itumbi e Chirchir[38].

Per chiarezza: in questo modo Hanan può creare conversazioni fittizie tra queste persone, sui loro veri accounts personali, ed in questo modo può far dire loro qualsiasi cosa: ammettere un omicidio, un episodio di corruzione, un tradimento, l’organizzazione di un atto terroristico o di un colpo di Sato. Un’arma di manipolazione tremenda. Non è chiara la portata dell’ingerenza del Team Jorge nelle elezioni kenyote e nella campagna seguente; è però certo il ricorso, da parte di entrambi gli schieramenti, alla disinformazione come strumento di prevaricazione; prova ne è, fra le altre, la diffusione di video anonimi in cui vengono denunciati brogli elettorali e si accusa l’occidente di aver manipolato il voto[39].

La relazione fra politica kenyota e società di consulenza non è limitata a questa tornata elettorale: nel 2013 e nel 2017 Cambridge Analytica lavora per le campagne del presidente Uhuru Kenyatta, svolgendo un ruolo fondamentale nella sua elezione[40]. Nel 2017 Hanan offre i propri servizi in Kenya a SCL Group, la società che controlla Cambridge Analytica[41]. Nel 2022, non potendo Kenyatta correre per un terzo mandato, decide di sostenere l’ex rivale Odinga[42] nella corsa contro William Ruto[43], la cui candidatura è stata sabotata dal gruppo di Hanan.

In Nigeria insieme a Cambridge Analytica

Un’ulteriore dimostrazione della relazione fra Cambridge Analytica e Tal Hanan emerge dalle parole che Brittany Kaiser pronuncia nel 2018 davanti ai parlamentari britannici in merito allo scandalo sulle influenze elettorali in cui la compagnia è coinvolta. Kaiser, ex direttore dello sviluppo dei programmi di SCL Group, rivela di aver presentato Goodluck Jonathan, presidente della Nigeria, a consulenti israeliani incaricati di raccogliere informazioni per i governi e fornire servizi non offerti ufficialmente da SCL[45]. Nel dicembre 2014, un magnate del petrolio nigeriano viene presentato alla signora Kaiser per commissionare a Cambridge Analytica una campagna elettorale segreta a sostegno della rielezione del presidente – budget per l’operazione: 2,5 milioni di dollari[46].

Per consentire a Jonathan di sconfiggere il proprio rivale Muhammadu Buhari, che per la propria campagna si affida a AKPD Message and Media (la società di comunicazione che ha curato le campagne presidenziali di Barack Obama), Cambridge Analytica collabora con la società israeliana di private intelligence chiamata Black Cube, allo scopo di acquisire illegalmente informazioni mediche e finanziarie su Buhari[47].

Non sono noti, al momento, legami diretti fra il Team Jorge di Tal Hanan e Black Cube, i cui fondatori Dan Zorella e Avi Yanus, e un dipendente vengono condannati nel 2022 in Romania per intimidazione e corruzione[48], dopo che altri due elementi della società hanno subito la stessa sorte nel 2016 e nel 2017[49]. Di certo entrambi i gruppi lavorano all’operazione di Cambridge Analytica in Nigeria, che non impedisce la sconfitta di Jonathan in favore di Buhari, nonostante gli incidenti e le manifestazioni sobillate dal gruppo di sabotatori nei pressi delle roccaforti di Buhari allo scopo di scoraggiare i cittadini dal recarsi alle urne[50].

Un altro strumento largamente utilizzato nella campagna è la continua diffusione di informazioni false, con lo scopo di inquinare irrimediabilmente il dibattito politico intorno ai programmi elettorali e rendere difficile per gli elettori l’accesso ad una corretta informazione. Una delle false voci ripetutamente veicolate dagli autori della campagna segreta pro Jonathan afferma un’inesistente vicinanza di Buhari alla formazione terroristica Boko Haram[51].

Una lista interminabile

Nel corso di altre dimostrazioni via Zoom ai reporter sotto copertura, Hanan mostra gli accounts hackerati di Celso Ismael Correia, che dal febbraio del 2020 è il Ministro dell’Agricoltura mozambicano[53], oltre a quelli di un imprenditore indonesiano, di un cittadino tanzaniano e di Zhaxylyk Zharimbetov, un ex funzionario della banca kazaka BTA, finito sotto inchiesta nel 2021 insieme all’ex presidente e ad altre 51 persone nelle Isole Vergini Britanniche con l’accusa di frode offshore per 231 milioni di dollari nei confronti della BTA[54].

Molti dei clienti di Team Jorge hanno seri problemi con la giustizia. Un esempio: senza porsi questioni morali, il gruppo lavora per conto di Tomás Zerón, un ex funzionario messicano fuggito in Israele e ricercato dalla giustizia messicana per rispondere dei seguenti reati: torture a persone interrogate nel corso di indagini su quarantatré persone scomparse nel 2014 mentre si recano a manifestazioni di protesta contro il governo, oltre alla manomissione di prove. Zerón, che al tempo dei fatti è direttore dell’Agenzia investigativa criminale del Messico, è accusato anche di aver orchestrato il rapimento stesso. È altamente improbabile, al momento, che Israele conceda l’estradizione[55]. Hanan, attraverso la sua rete di avatar, evidenzia il ruolo svolto da Zerón nella cattura del signore della droga Joaquín “El Chapo” Guzmán, bollando le accuse nei suoi confronti come pure manipolazioni politiche[56].

La lista dei clienti speciali continua: William e Roberto Isaias sono due importanti uomini d’affari ecuadoregni, condannati in patria nel 2012 per aver indebitamente sottratto centinaia di milioni di dollari dal proprio istituto di credito, il Filanbanco. I due risiedono negli USA, che non concedono a Quito l’estradizione[57]. Accusati di aver contribuito a distruggere l’economia ecuadoregna, i fratelli Isaias si avvalgono dei servigi del Team Jorge[58], che dipinge il processo e la condanna nei loro confronti come una persecuzione politica orchestrata da parte dell’ex presidente Rafael Correa[59]. Rafael Noriega avrebbe contribuito a questa campagna scrivendo due articoli in favore dei banchieri (e contro il presidente Correa) sul sito dell’American Enterprise Institute, un think-tank di Washington[60].

Un altro esempio: Diablo Canyon è il nome di una centrale nucleare californiana che esaurisce il proprio ciclo di funzionamento nel 2025; il governatore dello stato, il democratico Gavin Newsom, esprime pubblicamente i propri dubbi circa l’idea di prolungare la vita dell’impianto oltre i termini di legge, per ragioni legate alla sicurezza e alle ingenti spese necessarie. Newsom spinge, legandosi alle ambizioni del Partito Democratico a livello nazionale, in direzione di una accelerazione della transizione verso forme di approvvigionamento energetico rinnovabili esenti da pericolose scorie di esercizio[61]. Il Team Jorge intraprende una campagna social contro il governatore, che cessa solo quando Newsom, nel settembre 2022, firma il rinnovo della licenza di esercizio della centrale[62].

Tal Hanan rivela ai giornalisti sotto copertura di aver utilizzato l’account del capo di gabinetto del governo di Trinidad e Tobago, ai tempi in cui è guidato da Kamla Persad-Bissessar (2010-2015[63]), allo scopo di fomentare una crisi politica[64]. Alle elezioni politiche venezuelane del 2012, il Team Jorge fa circolare, allo scopo di influenzare il risultato della contesa, documenti provenienti dallo staff del candidato (poi vincitore[65]) Hugo Chávez dopo averli modificati; questi documenti vengono pubblicati anche dalla ABC[66].

Hanan mostra ai reporter un sevizio da poco trasmesso sul canale francese BFMTV, in cui il giornalista francese Rachid M’Barki afferma che le sanzioni statunitensi contro gli oligarchi russi porterebbero alla disoccupazione di decine di migliaia di persone a causa di un rallentamento dell’attività dei cantieri navali che gestiscono gli yacht degli oligarchi a Monaco: è una notizia di dubbia attendibilità, come altre che M’Barki legge al notiziario nella seconda metà del 2022, diffuse senza il consenso della redazione. Mentre mostra le immagini del servizio, Hanan dichiara ai reporter di essere in grado di far pubblicare notizie di media francesi[68].

Da questo episodio prende avvio un’indagine interna che porta nel gennaio 2023 alla sospensione di M’Barki. Gli altri servizi falsi da lui pubblicati riguardano: una campagna di volantinaggio a Parigi che accusa di corruzione un ex procuratore di stato del Qatar; un generale sudanese che sta valutando la possibilità di candidarsi alla presidenza; una fiera nel territorio conteso del Sahara occidentale, che nel servizio viene di proposito chiamato Sahara marocchino. Questi servizi, trasmessi a tarda notte, non hanno in sé una grande diffusione, ma acquisiscono risalto dopo essere stati ripresi sui social media dagli avatar del Team Jorge, che utilizza quei servizi, provenienti da un medium tradizionale, per aumentare la credibilità delle proprie campagne web[69]. Nell’ultimo caso, le bugie di M’Barki fanno parte di una campagna social con l’hashtag #PolisarioCrime, nella quale si sostengono presunti legami tra il Fronte Polisario nel Sahara occidentale, Hezbollah e l’Iran[70].

Il magnate della moda finlandese-canadese Peter Nygård sta affrontando processi in Canada e negli Stati Uniti, in cui deve rispondere all’accusa di traffico di esseri umani e stupro, dettagliata in diversi atti d’accusa contro di lui: egli avrebbe reclutato e mantenuto diverse donne, assunte come schiave sessuali per lui e per i suoi complici; queste donne provengono spesso da situazioni economicamente e socialmente difficili, avendo a volte anche storie di abusi alle spalle[71]. Tal Hanan avrebbe dato il via alle inchieste dopo essere venuto in possesso di un accordo di non divulgazione in cui Nygård paga 100’000 dollari ad una sedicenne in cambio del suo silenzio su presunti abusi sessuali[72]; parallelamente, il suo esercito di avatar conduce una campagna social contro Oprah Winfrey, rea di aver intervistato Nygård[73], vero bersaglio dell’intera operazione.

L’elenco di atti criminali commessi da Tal Hanan è davvero interminabile: in un eccesso di vanità, si è assunto la responsabilità di un attacco DDoS (Denial of service attack), il cui obiettivo era di interrompere (senza successo) il referendum del 2014 sull’indipendenza catalana[74]. Un attacco dello stesso tipo viene messo in atto da hacker russi nei confronti di siti governativi italiani il 23 febbraio 2023[75]. Dall’altra parte del pianeta, il Team Jorge offre documenti ottenuti hackerando l’account email dell’ex primo ministro di Saint Kitts and Nevis, Timothy Harris[76].

Hanan promuove, nel 2020, le attività di Alexander Zingman, un uomo d’affari vicino al presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko[77]. Nel marzo 2021 Zingman, console onorario dello Zimbabwe, viene arrestato e poi rilasciato in Congo, assieme al bielorusso Oleg Vodchits e all’imprenditore italiano Paolo Persico, con l’accusa di traffico di armi[78]. Zingman e Sergei Sheiman, anch’egli in rapporti con Lukashenko, possiedono società di comodo con cui nascondere vantaggiosi accordi di estrazione dell’oro con la compagnia mineraria statale dello Zimbabwe[79]. La campagna del Team Jorge in favore di Zingman prende di mira il rivale Vitaly Fishman[80], che negli Stati Uniti vince una causa per diffamazione[81].

Il team

Il CEO di Team Jorge, Zohar Hanan, fratello di Tal, conosciuto con il nome di Nick, ufficialmente è un esperto di poligrafo con un passato nella società israeliana Sensority Ltd, ora acquisita dalla Pangea IT. Sensority vende una tecnologia in grado di rilevare lo stato di stress psicologico di un soggetto[83]. Tal Hanan dichiara di aver orchestrato operazioni di lobbying negli Stati Uniti tramite società e consulenti già registrati nel paese; recentemente ha fondato la società Axiomatics allo scopo di promuovere il Team Jorge in seno ai gruppi di pressione esistenti[84].

Un suo partner è il sessantatreenne Mashy Meidan, una figura nota nell’ambito del business intelligence israeliano; egli ha lavorato in passato con il servizio di sicurezza interna israeliano Shabak (come il membro del Team Jorge, Shuki Friedman[85]); il suo nome in codice nel Team Jorge è Max. Meidan è il primo contatto utilizzato dai giornalisti nell’approccio con il gruppo[86]. La rete di mediatori utilizzata per arrivare a Hanan comprende Yaakov Tzedek, imprenditore digitale co-fondatore della società immobiliare israeliana Proptech Investments[87]; Ishay Shechter, anch’egli apparso negli incontri via Zoom con i reporter[88], è strategy director presso Goren Amir Consultants, una importante società di lobbying israeliana[89].

La costruzione della disinformazione non conosce confini né barriere morali; è il denaro a stabilire se un lavoro viene accettato o rifiutato. Eppure esistono tre eccezioni, a detta di Zohar “Nick” Hanan: il Team Jorge non accetta lavori nel territorio di Israele (egli dichiara, con grande delicatezza:” Non vogliamo cagare dove dormiamo!”), incarichi che riguardano i partiti statunitensi (il Team sostiene di aver rifiutato un incarico per aiutare ad eleggere l’ex presidente Donald Trump) e, come dice lo stesso Nick:” Mai contro il Signor Putin”[90].

L’inchiesta giornalistica, purtroppo, non è un’inchiesta penale. Al contrario, potrebbe persino rivelarsi una sorta di pubblicità per Tal Hanan ed i suoi partners. La stragrande maggioranza della popolazione mondiale continua a non essere per nulla consapevole di cosa stia accadendo – ma, allo stesso tempo, accetta come fatti i frutti della manipolazione sociale. È un’immagine distopica veramente spaventosa, degna degli scritti di George Orwell e dei film sulle dittature tecnologiche come “Brazil”. Noi, nel nostro piccolo, possiamo solo continuare a raccontarne le malefatte.

