Sparkle annuncia una partnership con l’Internet Exchange torinese TOP-IX

9 Ottobre 2020

Sparkle, operatore di servizi wholesale internazionali, da oggi collaborerà con TOP-IX (TOrino Piemonte Internet eXchange), infrastruttura di interconnessione IP neutrale e senza fini di lucro, per lo scambio di traffico Internet nel Nord Ovest Italia.

TOP-IX (TOrino Piemonte Internet eXchange) è infatti un consorzio senza fini di lucro nato nel 2002 con lo scopo di creare e gestire un Internet Exchange (IX) per lo scambio del traffico Internet nell’area del Nord Ovest. Partendo da un forte radicamento sul territorio piemontese, TOP-IX agisce in quello spazio globale senza confini che è la rete. Oltre a costruire e gestire l’infrastruttura di rete per fornire i servizi tipici di un Internet Exchange, promuove e supporta, attraverso il Development Program (DP), progetti di innovazione tecnologica e/o di business basati sull’utilizzo di Internet a banda larga. Le due azioni agiscono sinergicamente per favorire la crescita del territorio.

Grazie a questo accordo, le 120 reti già connesse nell’Internet Exchange torinese beneficeranno della connettività globale offerta dalla rete Sparkle grazie al servizio di transito IP Seabone e alle soluzioni di trasporto City2City. Inoltre, grazie al servizio Virtual Network Access Point (Virtual NAP), Sparkle può offrire ad altri ISP, content provider e operatori di rete nazionali e internazionali l’opportunità di accedere alla comunità di peering di TOP-IX senza dover implementare e gestire infrastrutture proprietarie né sostenere costi di colocation.

TOP-IX si aggiunge agli undici punti di scambio europei già interconnessi alla rete di Sparkle – e situati ad Amsterdam, Francoforte, Londra, Madrid, Milano, Palermo, Parigi, Marsiglia, Roma e Sofia – ampliando la copertura del servizio Virtual NAP in Europa.

