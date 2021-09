16 Settembre 2021

E poi è come se si spegnesse un interruttore e tacessero emozioni, attese, speranze. Il banco rimane bianco.

Sarà che è cambiato il tempo. Sarà che è Yom Kippur. Sarà che hai rivisto, quasi di sfuggita, frasi e messaggi di qualche anno fa che ti avevano dato gioia, calore e amore e poi si sono interrotti, senza ragione, senza un saluto, senza poter parlare, durando molto tempo nel silenzio imposto per sempre, somministrato come si cancella la schiuma di una barca in mare. Allora mi è venuta in mente una poesia che lessi tanto tempo fa, di Cesare “perduto nella pioggia…”

AP

Il dolore non è affatto un privilegio,

un segno di nobiltà,

un ricordo di Dio.

Il dolore è una cosa bestiale e feroce,

banale e gratuita,

naturale come l’aria.

È impalpabile,

sfugge a ogni presa

e a ogni lotta; vive nel tempo,

è la stessa cosa che il tempo;

se ha dei sussulti e degli urli,

li ha soltanto per lasciar meglio indifeso chi soffre,

negli istanti che seguiranno,

nei lunghi istanti in cui si riassapora lo strazio passato

e si aspetta il successivo.

Questi sussulti non sono il dolore propriamente detto,

sono istanti di vitalità

inventati dai nervi

per far sentire la durata del dolore vero,

la durata tediosa, esasperante,

infinita del tempo-dolore.

Chi soffre è sempre in stato d’attesa

– attesa del sussulto e attesa del nuovo sussulto.

Viene il momento che si grida senza necessità,

pur di rompere la corrente del tempo,

pur di sentire che accade qualcosa,

che la durata eterna del dolore bestiale

si è un istante interrotta-

sia pure per intensificarsi.

Qualche volta viene il sospetto che la morte – l’inferno-

consisterà ancora del fluire di un dolore senza sussulti,

senza voce, senza istanti,

tutto tempo e tutto eternità,

incessante come il fluire del sangue

in un corpo che non morirà più.

Cesare Pavese