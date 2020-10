25 Ottobre 2020

Lei: Cosa stavi guardando in tv stanotte?

Lui: Il remake di un vecchio film di Hitchcoch, “Rebecca”

Lei: Com’è?

Lui: Come molti remake. Assolutamente inferiore all’originale

Lei: Mi ricordi la trama?

Lui: Una donna, poco dopo le nozze, si accorge di avere sposato una persona completamente diversa da quella che aveva creduto di conoscere.

Lei: Una storia di ordinaria amministrazione, allora.

Lui: Già.

Lei: E come va a finire?

Lui: Sei sicura di volerlo sapere?

Lei: Certo, tanto non ho la minima intenzione di guardarlo…

Lui: Va a finire così: che alla donna, verso la fine del film, il marito confessa di avere assassinato la prima moglie.

Lei: E a quel punto lei se la batte, prima di subire la stessa fine, immagino.

Lui: Macchè!

Lei: Fammi capire.

Lui: Fino ad un attimo prima della confessione soffriva credendo che il suo uomo non avrebbe mai smesso di elaborare il lutto. Quando viene a sapere che invece i due si odiavano a morte, fino al punto da spingere lui a farla fuori, tira un sospiro di sollievo.

Lei: In pratica gode perchè ha smesso di sentirsi un ripiego. Competitiva, ma scervellata: resta con un assassino.

Lui: Molte donne sono competive…

Lei: Voi no, invece?