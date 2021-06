5 Giugno 2021

– L’ho incontrato finalmente! Dopo una infinità di messaggi e messaggini, pubblici e privati, finalmente il primo incontro dal vivo!

– E com’è?

– Niente male, debbo dire…

– Ti sento già in fibrillazione

– Sei la solita esagerata!

– Non ti conoscessi…

– Sai la prima cosa che mi ha detto?

– Che sei uno schianto?

– Qualcosa del genere. Solo che me lo ha detto in maniera più elaborata e meno banale . Mi ha detto che, avendo visto le mie foto, era pieno di aspettative. Ma poi ha aggiunto che la realtà, nel mio caso, supera le aspettative…

– Un ruffianone…

– Dici? A me sembrava sincero…

– E tu a quel punto…

– A quel punto gli ho detto che anche lui mi sembrava ben conservato.

– Veramente gli hai detto così? “Ben conservato”? Ma che cafona!

– L’ho detto con ironia, quasi affettuosamente…

– E lui?

– Lui ha fatto finta di offendersi.

– Ha fatto finta, dici? Magari di è offeso proprio…

– Macchè! Sembrava divertito. Ha aggiunto subito, però, che gli dispiaceva che non ci fossimo conosciuti qualche anno fa quando la sua capigliatura era piú folta…

– Ho capito! È uno di quelli che non hanno capito che a noi donne della pelata importa zero.

– È vero! Qualcuno glielo deve spiegare che c’è molto di peggio che avere pochi capelli. E che i tutti i rimedi contro questo pseudo-inconveniente sono tutti peggiori del male.

– Parole sante! Cosa c’è di più mesto dei riporti?

– Oppure del pelo tenuto lungo e svolazzante sulla nuca e sulle tempie, per compensazione?

– Ma lui com’è? Pelato pelato oppure…

– Magari! É uno di quelli che compensano. Quasi niente in cima alla testa, molta roba ai lati. Tipo zio Tibia per intenderci…

– E intendi rivederlo questo zio Tibia?

– Perchè no? È simpatico, divertente…

– E prima o poi lo porterai dal barbiere?

– Col tempo, conoscendoci meglio…