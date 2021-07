21 Luglio 2021

In coda alla cassa del supermercato sotto casa.

Le due persone che mi precedono stanno chiacchierando tra loro cordialmente.

Hanno più o meno la stessa età, una settantina d’anni.

“Quanto tempo!”, dice lui, “E’ una vita che non ci vediamo!”

“Vero!”, risponde lei, “però ogni tanto incrocio tua moglie. Come ve la passate?”

“Benissimo. Da quando nostra figlia se ne è andata a vivere per conto suo, siamo tornati come due fidanzatini…finalmente liberi. Ogni tanto ci facciamo pure un bel viaggetto!”

La donna sospira:

“Io, mia figlia, ce l’ho sopra la testa. Abita nell’appartamento sopra il mio. Mi chiama in continuazione e ha sempre bisogno di qualcosa. O c’è la bambina piccola da andare a portare o riprendere all’asilo. oppure la grande da portare in piscina. Insomma è tutto un andare su e giù. E meno male che abitiamo attaccate, sennò mi toccherebbe scapicollarmi ancora di più per darle una mano!”

Quando i due si allontanano, la cassiera non si trattiene e commenta:

“La più felice è lei. Si rende utile e si può lamentare. E’ il massimo.”