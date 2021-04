La solitudine del Grillo (Pamphlet sul vuoto funzionale del M5S) -parte sesta

14 Aprile 2021

Niente che riguarda il M5S può essere considerato alla stregua di un processo politico normale. Pertanto, anche la perdita di voti, che certamente registrerà al prossimo turno elettorale, verrà ad assumere un significato diverso rispetto alla crisi di qualsiasi altro partito. Infatti, come in una proporzione di giustezza biblica, rimpicciolendosi, il M5S migliorerà visibilmente, e i suoi esponenti di spicco avranno una dignità culturale e competenze specifiche per svolgere un’adeguata funzione istituzionale. Perché il partito dovrebbe migliorare, perdendo voti? Semplice, si scrollerà da dosso la rabbia subculturale che fino a qui lo ha contraddistinto, che se da un lato gli ha procurato il consenso largo di diversi esagitati e sprovveduti, dall’altro lo ha delineato come uno dei partiti più modesti della storia politica europea. Mi dico certo che fuori da questo processo di perfezionamento, che coincide necessariamente con un rimpicciolimento del suo elettorato, il partito sarà destinato a scomparire. Ma, chi abbandonerà il M5S? Anche qui la risposta è agevolmente a portata di mano: saranno quelli che guardavano al movimento come a un idolo religioso, verso cui avevano posto, incondizionatamente, la loro fede e fiducia. Ossia, coloro che facevano scaturire da un concetto astratto, quanto dogmatico, una “purezza” che nessun integro partito politico al mondo potrebbe avere, altrimenti sarebbe una congregazione settaria e non un’organizzazione ideologica e istituzionale di adesione popolare, atta a competere democraticamente nella sfera pubblica.

La politica, come la letteratura, è per sua natura un puttanaio: vi possono accedere tutti, belli e brutti, onesti e disonesti, ignoranti qualificati e fini pensatori. Sarà il talento degli interpreti, la forza dei progetti e l’atteggiamento leale che distinguerà sempre la politica delle idee da quella dei mercanti. Non si possono adottare criteri alternativi per guardare alla politica, non ci si può fidare di una insoddisfazione generica ridotta a santino da idolatrare. Vi è una coscienza morale, soggetta a elaborazioni filosofiche, a cui dobbiamo dar conto, e sentimenti che ci fanno propendere verso ciò che ci appare giusto e bello, senza per questo sostituire la nostra scelta con una fede cieca, assoluta, irrazionale. Una tale posizione ideologica non la si pretende, a tutti i costi, dall’elettorato, considerato nella sua disomogenea gamma culturale, ma necessariamente da chi scrive di politica e svolge analisi, con piglio molto più serioso e dotto di quello da me adottato. Nel profondo di noi stessi c’è la chiave per tutto, anche per accedere al luogo che permette di scrutare a distanza, come avviene qui, un uomo e il grande partito politico che è riuscito a creare. L’autenticità di quello che vado scrivendo resta innegabile, anche se non ne garantisco affatto la veridicità e la corrispondenza con la realtà. E, se in ultima analisi, le parole sin qui incastrate apparissero come frottole, bisognerebbe chiedersi, modestia a parte, se in giro si rende possibile leggerne di più armonicamente lavorate. Dio bono, sarebbero frottole e frappe di grande artigianato! Io, con la lingua, ci faccio quello che voglio! Sintassi, creta, o colore a olio: per me si tratta della stessa materia da modellare! Spero di essere stato chiaro e di essermi rivelato abbastanza. E, quello che più conta, di essere uscito dall’equivoco dello scrivente che vuole convincere chi legge degli assunti qui messi in sequenza. Questa è un’esercitazione letteraria, complessa e singolare: io non sto scrivendo, voi non state leggendo. State solo partecipando alla mia esercitazione, in quanto sono io che, gentilmente, ve lo chiedo e perché ho bisogno di voi per continuare nel mio esercizio.

Mi restituisco, dunque, ai miei propositi e proseguo. Credo fermamente che il signor G, in cuor suo, viva un sentimento di vuoto che egli riempie con la speranza di vedersi circondato da bella gente, menti pensanti, sensibilità spiccate. Non posso credere, infatti, al di là della finzione, che nella scelta dei migliori, egli, insieme alla “Casaleggio Associati”, abbia scientificamente messo in atto una ferrea deselezione. Nei suoi occhi leggo disincanto e anche una certa disillusione, velata da una lieve speranza di far rinascere il partito, iniettandogli nuova linfa. La metafora dei rami secchi non è di mio gradimento, quindi meglio dire che i “pezzi da novanta”, si fa per dire, del M5S sono così limitati da assurgere a statici modelli di vecchiezza, totalmente improduttivi ai fini di una politica da proiettare alla fase successiva. E il M5S, ora, per sopravvivere e mantenersi energico, deve obbligatoriamente guardare alla nuova era che lo attende.

(continua)