1 Gennaio 2022

“Si capisce, sei un uomo. Per voi è diverso. Per una donna donna certe cose contano, per voi sono come acque fresca”

La donna cammina per strada alle otto del mattino. Tiene in mano il cellulare e parla a voce alta con qualcuno.

Il tono è ironico, un filo tagliente , ma privo di rancore.

Mentre si allontana sento qualche altro spezzone di frase :

“Non ce la puoi fare… troppo complicato per te…non puoi capire…”

L’ultima cosa che sento è una sua risata:

“Se è una battuta, ok, se fai sul serio, sei fuori come un balcone. Che ho un approccio “giansenistico” non me lo aveva ancora mai detto nessuno!”

Andando verso l’edicola pens0:

“Credono di essere più attente e mature di noi. E spesso è vero. Come è vero che, ogni tanto, non rinunciano a farcelo sapere”

Mi rimane solo il dubbio dell’approccio “giansenistico”.

Troppo remoti gli studi del liceo.

Appena arrivato al caffè, tiro fuori il cellulare e faccio un piccolo “ripasso”.

Che mi lascia gli stessi dubbi di prima.

Quel signore voleva accusare la sua interlocutrice, in maniera inutilmente sofisticata e pretenziosa, di essere prevenuta contro di lui?

Oppure, molto più semplicemente, voleva buttarla in caciara?

Ah…saperlo!