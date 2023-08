Poeti del mercoledì – Achmatova

2 Agosto 2023

LA SENTENZA – ANNA ACHMATOVA (1889-1966)

E sul mio petto ancora vivo

piombò la parola di pietra.

Non fa nulla, vi ero pronta,

in qualche modo ne verrò a capo.

Oggi ho da fare molte cose:

occorre sino in fondo uccidere la memoria,

occorre che l’anima impietrisca,

occorre imparare di nuovo a vivere.

Se no… Oltre la finestra

l’ardente fremito dell’estate, come una festa.

Da tempo lo presentivo:

un giorno radioso e la casa deserta.