Poeti del mercoledì – Heaney

SOGNO DI GELOSIA

Passeggiavo con te e un’altra donna

fra i boschetti di un parco, e l’erba bisbigliando

passava le sue dita in quel silenzio

carico di domande fra di noi,

e gli alberi si aprirono a un’ombrosa

inattesa radura. Ci sedemmo.

Penso sia stata la limpidezza della luce a turbarci.

Stavamo parlando di desiderio, di gelosia, la nostra

conversazione era un’ampia unica veste

o una tovaglia da picnic distesa

come un trattato di buone maniere nella natura selvaggia.

Dissi alla nostra compagna, ‘Mostrami

ciò che ho desiderato tanto ardentemente,

la stella color malva del tuo seno’.

E lei acconsentì.

Oh questi versi, amore, né la mia cautela,

potranno mai lenire il tuo sguardo ferito.

Seamus Heaney (1939-2013)