Poeti del mercoledì – Romagnoli

18 Ottobre 2023

IL TREDICESIMO INVITATO – FERNANDA ROMAGNOLI (1916-1986)

Grazie – ma qui che aspetto?

Io qui non mi trovo. Io fra voi

sto qui come il tredicesimo invitato,

per cui viene aggiunto un panchetto

e mangia nel piatto scompagnato.

E fra tutti che parlano – lui ascolta.

Fra tante risa – cerca di sorridere.

Inetto, benché arda,

a sostenere quel peso di splendori,

si sente grato se alcuno casualmente

lo guarda. Quando in cuore

si smarrisce atterrito «Sto per piangere!»

E all’improvviso capisce

che siede un’ombra al suo posto:

che – entrando – lui è rimasto fuori.