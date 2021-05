Reportages, un eccezionale numero 30 per celebrare la Vita

20 Maggio 2021

Reportages è una rivista nata nel 2003 con discrezione in una zona interna della Campania e destinata a percorrere un cammino. Nata con una vocazione fotogiornalistica, che ha mantenuto nel tempo, si è occupata soprattutto di costume e società, per poi affermarsi come rivista internazionale di studi storico-sociali, scritti con un linguaggio accessibile al grande pubblico, con contributi soprattutto in italiano, ma anche in inglese e in francese. La dirigo dal gennaio del 2003 e sono particolarmente lieta di presentare al pubblico l’ultimo eccezionale numero 30. Un traguardo importante che la redazione ha voluto omaggiare confezionando un numero di grandissimo charme, imperniato su temi apparentemente leggeri, ed invece molto importanti per le nostre vite: il viaggio, il gioco, la bellezza, la lettura, l’epica, l’avventura, la ricerca, la scoperta di sé e del mondo e della libertà. Questo numero si apre con un reportage sulla storica linea ferroviaria Avellino – Rocchetta S. Antonio. Molto interessanti le pagine dedicate alla psicologia ed ai sistemi a nostra disposizione per volerci bene e superare questo periodo legato alla pandemia, un evento imprevisto e mai storicamente sperimentato nella nostra epoca. Scopriremo poi la storia di tre donne straordinarie, Joyce, Alba e Goliarda, e ci faremo trascinare dalla potenza dei versi di Georges Seferis e Ghiannis Ritsos e delle risonanze greche nel Mediterraneo. Faremo anche un’incursione presso il Castello Caracciolo di Melizzano (BN). Inoltre, ci sono pagine dedicate ai temi della giustizia: 1) il dibattito su questo tema tra Rawls e Nussbaum; 2) la vecchia difesa della pedofilia in Francia e la sua recente condanna. La rubrica “Il Piacere”, che vi guida ad ottenere il meglio dalla vita, è poi sempre più ricca e intrigante. Sfogliare per credere. Hanno collaborato a questo numero: Lucie Boissenin, Lucrezia Pieggi, Annamaria Gangale, Claudia Iesce, Valerio Pisaniello, Caterina Iesce, Annapina D’Agostino, Valentino Privitera.

La rivista è realizzata in formato cartaceo, edito dalla potente piattaforma di self-publishing Youcanprint.

Il numero si può acquistare online qui: https://www.youcanprint.it/reportages-storia-societa-30/b/a2951080-eef9-59d7-8463-4188b299a66f

Sito web: www.reportagesweb.wordpress.com

Pagina facebook: https://www.facebook.com/reportages1