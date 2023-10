Innovazione per la qualità della vita (e dell’aria): sensoristica in prima linea

22 Ottobre 2023

Chi crede che innovare significhi portare sul mercato l’ennesimo gadget high-tech luccicante, seducente e – possibilmente – costoso sbaglia di grosso, giacché la vera innovazione, quella che cambia davvero il mondo, ha come fine primario sostenere le persone nella “ricerca della felicità”, per citare una memorabile riflessione della cultura giuridica e politica statunitense. Notoriamente la felicità si declina in tanti modi diversi, e tuttavia per molti di noi essa include un tetto sopra la testa, un lavoro appagante, un buon pasto caldo, una famiglia e degli amici, e ovviamente la salute – dal momento, come ci insegnano ancora una volta gli anglosassoni con mirabile sintesi, health is better than wealth.

In poche parole, qualità della vita. Senza qualità della vita, che colora il nostro quotidiano e riempie di senso le nostre giornate, tutto il resto perde valore, stinge. Al contrario un posto di lavoro, un luogo, una città con una buona qualità della vita acquistano agli occhi di molti valore anche se lo stipendio non è altissimo, il luogo non è lussuoso, la città non è New York o Parigi. Tra le innovazioni più preziose ci sono pertanto quelle al servizio della qualità della vita, e tutto ciò è diventato patente dopo la pandemia, che con la sua tragica durezza, con il suo infuriare su tutta la Terra, ha cambiato la visione del mondo di molti.

Difatti non è una casualità se le grandi potenza dell’economia digitale, identificati spesso con l’acronimo GAFAM, cercano di rendere i luoghi di lavoro dei templi della “qualità della vita”. Ketty Paller è un’innovatrice per la qualità della vita. Ha fondato una startup tecnologica B2B che si chiama UpSens, e guida un team di ingegneri specializzati nella sensoristica, branca tecnologica ormai sempre più centrale in molti ambiti industriali e abitativi.

La UpSens si pone come missione quella di migliorare la qualità dell’aria che respiriamo nei cosiddetti spazi indoor (gli uffici, le fabbriche, gli hotel,le abitazioni), monitorando parametri come la concentrazione di anidride carbonica o la presenza di VOC, o ancora l’umidità. Il motto di Paller è “misura, conosci, agisci”, giacché «misurare è proprio il primo passo per conoscere, e quindi capire; capire se e cosa è necessario fare, con l’obiettivo di rendere un ambiente indoor più salubre e/o più confortevole». Le abbiamo posto qualche domanda, per tentare di capire meglio un mondo (quello appunto dell’innovazione per la qualità della vita) che è ancora terra incognita per molti, ma che è – e sarà – sempre più decisivo.

Un grande giurista diceva che la libertà è come l’aria… Ma si può dire anche il contrario: l’aria è preziosa come la libertà. Voi vi occupate proprio della qualità dell’aria, monitorando temperatura, VOC, anidride carbonica etc.

Ci sono ormai diversi studi che dimostrano come nei nostri spazi, siano essi la casa o l’ufficio (in generale: spazi indoor), possono essere presenti inquinanti che, in taluni casi, ad esempio quando c’è un’elevata presenza di formaldeide, benzene o toluene, sono dannosi per la nostra salute. Non solo: elevate concentrazioni di anidride carbonica (CO2) possono provocare malessere, che impatta poi sulle nostre capacità cognitive, sul livello del nostro benessere generale e di conseguenza sulle nostre performance. Uno studio pubblicato in California nel 2013 dai ricercatori del Lawrence Berkeley Laboratory ha provato come elevate concentrazioni di CO2 diminuiscano la capacità delle persone di prendere decisioni: questo ci fa capire quanto è importante, soprattutto in ambito lavorativo, ma anche nei luoghi di apprendimento e formazione, tenere sotto controllo la concentrazione di questo gas, per predisporre un ambiente favorevole alla produttività, alla creatività e ovviamente al benessere delle persone. Senza dimenticarci – e per questo rinvio a un confronto con gli esperti di medicina e microbiologia – che tenere sotto controllo questo parametro è importante anche per mitigare il rischio contagio di virus aerodispersi.

In Giappone e in Regno Unito ci si dà da fare per migliorare la qualità dell’aria delle scuole, dato che i bambini sono – giustamente – la nostra ricchezza più grande. Anche voi lavorate nelle scuole, cosa fate esattamente?

Nel 2018 abbiamo iniziato a rivolgerci alle scuole. I primi progetti avevano l’obiettivo di generare maggiore consapevolezza in bambini e ragazzi e sono partiti nel 2019, ma ahimè poi è scoppiata la pandemia, che ci ha costretti a fermarci, ma contemporaneamente ha fatto maturare in tutti noi una maggiore sensibilità rispetto all’importanza della qualità dell’aria che respiriamo. Così, quando poi è ripartita la didattica in presenza, e qui in Trentino è partito questo progetto territoriale finalizzato a migliorare la qualità dell’aria nelle scuole della nostra provincia (merito della sensibilità di etika, che aveva la cabina di regia del progetto), abbiamo potuto installare un centinaio di sensori in tre scuole superiori in provincia di Trento, per poter supportare gli studenti e i docenti in un corretto ricambio d’aria in classe, sulla base delle indicazioni fornite tramite i rapporti ISTISAN dell’Istituto Superiore di Sanità. In queste scuole non è presente un impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC), quindi la ventilazione è possibile solo in maniera tradizionale, aprendo le finestre. E tuttavia c’è modo e modo di aprire le finestre. Ancora, mi collego a quanto detto prima: quand’è il momento giusto per aprire e poi anche per chiudere la finestra, se non misuro il tutto in maniera scientifica e non ho a disposizione un dato oggettivo sul quale basarmi? Ecco, quindi, che grazie ai nostri sensori installati nelle scuole i ragazzi diventano parte attiva del miglioramento della salubrità nell’aula e anche dell’efficientamento energetico. Imparano anche che le loro azioni contano, hanno un impatto, perché sulla base delle indicazioni luminose e sonore fornite dal sensore aprono o chiudono le finestre, a beneficio della loro qualità della vita e di quella degli insegnanti.

Le nostre nonne ci insegnavano a cambiare aria aprendo ogni ora la finestra, perché non ricorrere a quel metodo low-cost?

Il metodo non è detto che sia proprio low-cost, perché cambiare aria aprendo porte e finestre quando non è necessario potrebbe essere controproducente. Prendiamo il caso di un territorio con un clima invernale non proprio mite come il Trentino, dove del resto UpSens è nata: la dispersione termica che si potrebbe verificare nell’edificio cambiando l’aria ogni ora, anche quando non realmente necessario, potrebbe rendere l’apertura oraria delle finestre una modalità di ricambio dell’aria davvero poco smart. Negli ultimi anni la tecnologia della sensoristica ha fatto passi da gigante e ci ha permesso di sviluppare sensori che costano meno di uno smartphone e che svolgono un ruolo di sentinelle per permetterci di decidere quando è il momento opportuno per arieggiare aprendo le finestre, o anche per pilotare in maniera ottimale ed efficiente un impianto di trattamento aria, ad esempio una VMC.

UpSens dialoga con il mondo dei tecnodesigner e degli architetti?

Il team UpSens è composto in primis da ingegneri, pertanto è logico che dialoghiamo in generale con tutti coloro che innovano nei settori di nostro interesse, inclusa l’edilizia. Senz’altro il mondo dei tecnodesigner ha un grande potenziale, non in ultimo perché l’Italia ha una tradizione di design molto forte e viva (e orientata all’innovazione), Milano è una delle capitali mondiali del design, e in azienda crediamo che il design possa essere un motore di consapevolezza. Non a caso per la realizzazione del nostro primo prodotto decidemmo di coinvolgere anche un designer: Simone Simonelli, che si occupò del case. Idem il confronto con gli interior designer e con gli architetti, perché in una casa al passo con i tempi non si può prescindere dalla qualità dell’aria. E inoltre noi non offriamo solo soluzioni tecnologiche, sviluppiamo anche prodotti custom; quindi, se un tecnodesigner ha un’idea per valorizzare la nostra tecnologia, noi siamo qui, aperti a proposte e spunti.

La sensoristica è fondamentale per monitorare la qualità dell’aria, corretto?

La sensoristica è fondamentale, sì: è un po’ come quando non ci sentiamo bene e una delle prime cose che facciamo è quella di prendere un termometro (che abbiamo quasi tutti in casa) e ci “misuriamo la temperatura corporea”, per capire se abbiamo la febbre; solitamente solo dopo aver controllato se abbiamo la febbre procediamo ad assumere qualche farmaco. Ecco, i nostri sensori sono proprio il “termometro” necessario per misurare e comprendere in che tipo di ambienti trascorriamo il 90% delle nostre giornate, dato che gli studi proprio questo ci dicono: che trascorriamo il 90% del nostro tempo in ambienti chiusi (i già citati spazi indoor) e che essi sono statisticamente fino a cinque volte più inquinati degli ambienti esterni.