Corruzione, quanto mi costi?

11 Dicembre 2020

Quanto costa all’economia la corruzione? Lo svela una ricerca internazionale promossa da Rand, la quale stima che la corruzione costi all’economia dei Paesi dell’eurozona oltre 900 miliardi di euro all’anno ed a quella italiana 237 miliari, pari al 13% del Pil.

Nell’Indice di Percezione della Corruzione di Transparency International, il nostro Paese occupa il 51° posto su 180 Paesi, con un punteggio pari a quello di Arabia Saudita e Ruanda. In Europa, l’Italia fa anche peggio, piazzandosi al 25° posto su 31, lasciandosi indietro solo Bulgaria, Romania, Ungheria, Croazia, Grecia e Slovacchia.

Un recente rapporto dell’Anac rivela anche che nel triennio 2016-2019, in Italia si sono registrati un episodio di corruzione a settimana ed un arresto ogni 10 giorni.

I dati forniti dalla Banca Mondiale rivelano, inoltre, che il reddito medio nei Paesi con un alto livello di corruzione è inferiore di circa un terzo rispetto a quello dei Paesi con un basso livello di corruzione.

Gli studi di settore più accreditati rivelano che alti livelli di corruzione allontanano gli investimenti stranieri più degli elevati livelli di tassazione, impediscono di realizzare insediamenti produttivi ed infrastrutture, inquinano l’utilizzo delle risorse pubbliche, alimentano la criminalità e l’evasione fiscale, minano la competitività delle imprese, falsano la concorrenza, ostacolano la meritocrazia, alimentano i contenziosi, danneggiano i cittadini sul fronte delle prestazioni essenziali.

Le norme anticorruzione, che pure esistono, risultano di difficile applicazione a causa dello scarso numero di denunce, della difficoltà di scoprire e sanzionare i reati di corruzione, della lungaggine dei processi.

Le pubbliche amministrazioni, in base ad una legge del 2009, dovrebbero prevenire e sanzionare i casi di cattiva gestione delle risorse, ma nella gran parte dei casi gli obblighi di legge sono evasi solo formalmente ed in maniera concretamente poco utile per arginare i tanti fenomeni di corruzione che si verificano al suo interno.