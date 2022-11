Fuga da Twitter, e ora?

8 Novembre 2022

Da due giorni, come molti, sono andato via da twitter. Non sopportando la prepotenza di un miliardario vagamente dispotico e totalitario, che non solo si è comprato quel social – quasi unico, e sapete tutti/e/* perché – ma, non pago dell’alone di cattivo genio del quale si circonda, ha annunciato e attuato un taglio radicale dei collaboratori di Twitter. E a noi, giovani degli anni 70, suoi coetanei, molto meno ricchi di lui (ma è un particolare influente) queste cose non piacciono.

Dicevo quasi unico, twitter, perché funzionava un po’ come una immensa piattaforma giornalistica, con i lanci di agenzia da tutto il mondo, con la possibilità di fare microgiornalismo (ricordo agli inizi, durante le primavere arabe, fu in gran parte twitter a venire utilizzato a questo scopo), ma anche come una tribuna politica permanente. Un gioco divertentissimo e generazionale (dei trenta sessantenni Midcult) da perderci intere giornate. Insomma siamo nell’era twitter, e Musk l’ha capito, e ha voluto mettervi sopra la sua zampa tirannica.

Ecco, dunque manco a dirlo, noi siamo stati pronti a uscirne subito. Continuare a starci vuol dire generare traffico per lui, E. M.. Chi non diserta, accetta di aver già perso. Venire via. Lasciare solo il bambinone viziato a giocare col suo gioco miliardario. Una scommessa? Vedremo!

E allora? Boh, per ora proviamo una cosa che si chiama Mastodon. Il nome è pessimo, ricorda il titolo di un film di Spielberg, ma a un primo sguardo sembra interessante. Però, a paragone di Twitter, sembra un deserto di pionieri, una specie di Negev protosionista completamente da dissodare. La voce s’è sparsa tra i non più giovani, anche perché si deve autofinanziare: bisognerà vedere se si sposteranno i giornali, i siti di news, etc. Perchè quello era il vero valore aggiunto di Twitter, la droga che ci ha resi addicted. Twitter era vedere e commentare in diretta quello che succedeva, ci dava l’impressione di esserci davvero. Ma forse solo perché tutti stavamo lì… E ora?