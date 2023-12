GRANDE FRATELLO: BEATRICE LUZZI OFFENDE ROSANNA FRATELLO

13 Dicembre 2023

“ Mi dà fastidio starti vicino”, “ Ma chi ti conosce?!?” “ E’ una nuova burattina di Massimiliano”. Queste sono solo alcune delle frasi velenose rivolte a Rosanna Fratello che tutti hanno sentito (e visto con tanto di sottotitoli) in diretta nella puntata andata in onda lunedì 11 Dicembre su Canale 5.

Non stupisce la reazione della cantante, che offesa chiede la parola al padrone di casa Alfonso Signorini e sottolinea la maleducazione e l’arroganza della Luzzi, che pur di farsi notare è disposta a tutto. Beatrice Luzzi perde punti ma come sempre è capace di farsi credere e di avere il sostegno di chi la pensa come lei.

L’alleata questa volta è Fiordaliso, che più che zia diventa “zietta” inacidita, e come ha dimostrato ormai da 3 mesi salta sempre sul carro del più forte alla prima occasione. Una vera banderuola. Finta buona samaritana, si gioca la carta del facile consenso, dichiarando di essersi spogliata dei panni di artista.

Sostiene che entrare dopo tre mesi sia un vantaggio, quando invece, è chiaro che dopo tanto tempo si creano delle alleanze di ferro, difficili da scalfire. La ciliegina sulla torta della serata è Giampiero Mughini, che dall’alto della sua saggezza e nota pacatezza nel gestire i confronti televisivi parla agli altri di volgarità.

Un teatrino imbarazzante che ormai non convince più nessuno. Come proseguirà questa situazione? Staremo a vedere nelle prossime ore con la speranza che ci sia più rispetto nei confronti dell’età, delle persone e dei ruoli all’interno della casa.