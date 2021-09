Il fashion arriva su TimVision con il nuovo talk “Di Moda”

21 Settembre 2021

Il mondo della moda arriva su TimpVision, con il nuovo talk “Di Moda”, un format che si propone di andare oltre la stagionalità delle sfilate e vuole essere una guida sugli stili del momento, i colori, gli abbinamenti e i brand.

“Di Moda” presenterà un punto di vista del tutto unico, non solo consigli sul modo di vestirsi, ma anche i retroscena del mondo dei grandi stilisti, raccontati da tre grandi esperti: la critica di moda, Daniela Fedi, la conduttrice radio e Tv, Annie Mazzola e lo stylist, Simone Guidarelli.

Nato da un’idea di Luca Josi, direttore Brand Strategy, Media e Multimedia Entertainment di Tim, il programma è una produzione originale Tim Vision, prodotta da Èliseo entertainment di Luca Barbareschi, dedicata al mondo della moda, che consente al pubblico di appassionati e non, di seguire da casa, seduti in prima fila, le sfilate delle collezioni autunno inverno 2021 di Armani, Dior, Etro, Fendi, Gucci, Max Mara, Numero 21 e Prada.

“Di Moda è una nuova sfida che abbiamo colto per raccontare l’eccellenza italiana. Con questa produzione originale ci andiamo a confermare come piattaforma streaming più ricca e completa di contenuti per l’intrattenimento, frutto di una strategia unica sul panorama italiano, ovvero di aggregare i migliori contenuti sul mercato degli Over the top. Di Moda vuole essere il punto di partenza dello stile attraverso i racconti dei nostri esperti e nelle parole dei grandi designer che ne hanno scritto la storia e che continuano ad ispirarci”, ha commentato Antonella Dominici, vicepresidente Tim Vision and Entertainment Products.

Il compito dei tre esperti sarà quello di commentare gli abiti più affascinanti, spiegare la loro unicità, stringere sui dettagli ‘che fanno la differenza’, sui particolari che distinguono gli stilisti e scommettere sul loro diventare di tendenza. Otto appuntamenti nei quali potremo scoprire cosa indossare per essere alla moda.

La prima puntata, insieme ad Armani e Gucci, è disponibile da oggi in concomitanza con l’apertura della Fashion Week di Milano, e a seguire ogni martedì con due puntate a settimana.

