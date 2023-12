Rosanna Fratello: continuano le offese nei suoi confronti

20 Dicembre 2023

Gli atteggiamenti e le frasi di Beatrice Luzzi contro Rosanna Fratello sono sempre più pesanti e sgradevoli.

La Luzzi non solo si è lasciata andare a risatine malevole e commenti insulsi e offensivi insieme a Fiordaliso, ai danni della Fratello, ma ha cominciato a isolare sempre di più la cantante. Un chiaro esempio si ha in un daytime delle scorse ore quando Letizia e Paolo propongono di chiamare Rosanna per una chiacchierata in giardino e la Luzzi risponde: “ A me non me ne può fregar di meno, per me non esiste”

Questo atteggiamento prepotente comincia ad essere molto fastidioso e mette in evidenza l’arroganza e la maledizione della Luzzi che sta lavorando alle spalle per isolare la Fratello.

Un piccolo passetto indietro…Sul divano a spettegolare

Una delle immagini più sgradevoli di questa edizione del Gf risale a qualche giorno fa. Risatine maligne e critiche velenose ai danni di Rosanna Fratello. Beatrice Luzzi, Fiordaliso e Rosy- Chin si riuniscono per scambiarsi le loro impressioni su Rosanna, quello che ne esce è una chiacchierata al veleno con battutine ironiche e risatine malevole. Fiordaliso si riconferma inacidita e con sarcasmo afferma:

“ Ci vorrà del tempo ma mi piacerà anche Rosanna” e la Luzzi risponde: “Sì, quando uscirà! Accompagnarla alla porta le piacerà tantissimo!”.

Alla faccia della solidarietà femminile! Meno male che la Luzzi continua a sostenere di essere sempre stata quella meno critica nei confronti dei suoi coinquilini; la sua recita ormai non convince più nessuno e soprattutto ha stancato! Fiordaliso e Rosy Chin si riconfermano le solite banderuole: vanno sempre dove tira il vento!

Tre befane arrivate con un po’ di anticipo… la vostra festa non è il 6 gennaio?!? Indigeribili!