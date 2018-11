Sta scherzando, Mr Burioni?

18 novembre 2018

Sinceramente non ho mai sopportato la retorica del Professor Burioni: mi ricorda in modo sconcertante quei professori da tavola alta che nel corso dei secoli si sono scagliati contro tutti e tutto: Galileo, Cantor, Darwin, Heisenberg, Einstein, Hilbert e chi più ne ha più ne metta. Questo feticismo del titolo, infatti, risulta alquanto antiquato, superato e per questo dannoso. La scienza, a differenza della letteratura, non è formata da persone, quanto da metodo, idee, esperimenti, teorie e discussione. La scienza di Burioni invece somiglia di più a quella scienza da strada secondo cui ci sarebbe un grosso libro in cui sono scritte le grandi verità e che noi cataloghiamo e restano lì immutata e assolute. Invece la scienza, nel vero senso della parola, è fondata prevalentemente sul dialogo. Il dialogo non tra semplici cittadini, come può essere la politica, ma da persone che con varie argomentazione e conoscenze tecniche contribuiscono alla risoluzione di un problema.

E un problema può essere risolto tanto dal professorone tronfio quanto da un giovane dipendente dell’Ufficio Brevetti di un paesino svizzero, tanto per fare un esempio ecco.

E non solo: questo tipo di atteggiamento lo vedo diffondersi anche nel mondo progressista e qualificato. C’è un episodio che mi ritorna alla mente, avvenuto qualche tempo fa su Instagram. Un ragazzo, studente di medicina, se la prendeva con una mamma no–vax facendo notare che questa era laureata in lettere moderne. E mi verrebbe da dire: ‘sti cazzi. Questa presunta superiorità di un mondo di cui faccio parte (quello delle persone che studiano o sono qualificati in discipline scientifiche) è talmente stupida che anche commentarla sarebbe uno spreco di parole. La colpa della mamma, appunto, non sarebbe l’aver espresso opinioni privi di argomentazioni ben fondate e senza maneggiare i tecnicismi, no, è la non-appartenenza alla nostra cerchia.

Questo atteggiamento mi ricorda una frase (“la scienza è credere nell’ignoranza degli esperti“) di uno che di scienza poteva parlare con cognizione di causa: un certo Richard Feynman. Lui, che da giovane studente appena dottorato, andò a lavorare a Los Alamos in mezzo a giganti del calibro di Enrico Fermi e John Von Neumann e Hans Bethe e Robert Oppenheimer, lui che era preso come un burlone, suonatore di bongo, fumatore di marijuana, che sfidava la morale e perfino il Governo degli Stati Uniti d’America (vedasi il suo ruolo nella commissione d’inchiesta sul disastro del Space Shuttle Challenger). Sia chiaro: ciò non significa affatto che la scienza dipende da questioni di consenso o altro, ma che il supporto o meno di un esperto a una teoria non la rende non vera. Parafrasando: non importa quanto una teoria sia bella o elegante o quanto sia intelligente lo scienziato che l’ha proposta, se non è d’accordo con gli esperimenti o le prove, allora è falsa.

Non ho citato Feynman a caso. Oltre a essere stato uno dei più grandi fisici del secolo scorso, infatti, fu anche un divulgatore eccezionale. Le lezioni di Richard Feynman trasudano un’intelligenza trasgressiva e in grado di rendere interessante alla gente non esperta persino la vetusta meccanica newtoniana. Burioni invece come figura pubblica rasenta il noioso, lui, depositario della sacra verità che abbevera noi affamati di conoscenza e che lotta ogni giorno contro gli sciacalli della disinformazione. La figura pubblica di Burioni, in conclusione, è rischiosa e controproducente: in un paese in cui la scienza è ancora malvista e in cui chiunque manifesti interesse viene presto scambiato per uno scientista sfacciato che considera la scienza più riduzionista come la verità assoluta, la sua scienza da ipse dixit rischia di esacerbare questi pregiudizi.

Per concludere su Burioni: oggi su Facebook Stefano Leanza faceva notare un aut-aut messo in atto a Burioni: o con me o contro la scienza. Ecco, forse sarebbe ora di dire di più e cioè che il metodo scientifico è dalla parte opposta a quella “scienza non democratica” portata avanti da Burioni.