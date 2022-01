La via islamica alla non violenza

31 Gennaio 2022

Il 30 gennaio è morto Jawdat Said, luminoso uomo di pace in un Medio Oriente così martoriato da conflitti sanguinosi e orribili.

Nasce il 9 febbraio del 1931, a Beer Ajam, un piccolo villaggio del Golan siriano a maggioranza circassa. La pluralità culturale, sociale e religiosa che caratterizza la Siria ha una profonda influenza sulle idee di giustizia sociale e rispetto della diversità che sviluppa l’autore.

Dopo i primi anni di scuola in Siria, Jawdat si trasferisce al Cairo, nel 1946, e studia alla moschea-università di al-Azhar, il più importante centro d’insegnamento del mondo musulmano sunnita.

Al Cairo ha inizio l’elaborazione teorica del suo pensiero. Nella capitale egiziana, il pensatore siriano ha modo di avvicinarsi all’organizzazione dei Fratelli Musulmani, collocandosi in posizione critica rispetto a chi, all’interno del movimento, è favorevole all’uso della violenza.

Il suo primo libro, Madhhab Ibn Ādam al-Awwal. Mushkilat al-ʻunf fī al-ʻamal al-islāmī (“La Dottrina del primo figlio di Adamo: il problema della violenza nell’azione islamica”), pubblicato in Siria nel 1966, nasce in risposta agli scritti di Sayyid Qutb, considerato il principale teorico dell’islamismo radicale, secondo il quale il Corano legittima l’impiego della violenza in nome di Dio.

Al modello che usa la violenza per imporre le proprie idee, Said contrappone quello coranico. Compie uno studio approfondito del testo, da non intendersi in senso letteralista: i versetti devono essere interpretati alla luce del Corano stesso e dell’evoluzione storica. Sostiene che storia e testo rivelato sono compagni inseparabili. L’una sostiene l’altro.

Secondo Said ci sono eventi che diventano segni da interpretare, ad esempio la creazione dell’Unione Europea su basi pacifiche, in contrasto con il tentativo di occupazione violenta da parte di Hitler, peraltro fallito. L’UE ha dimostrato, afferma l’autore siriano, che può esistere un modo alternativo per raggiungere degli obiettivi politici, salvaguardando gli interessi di tutti: il metodo del primo figlio di Adamo, cioè di colui che decide di non rispondere al male con il male. La sua storia è contenuta nella sura al-Māʼida, dal versetto 27 al 32. Quando, di fronte alle offerte di sacrificio di Caino e Abele, Dio rifiuta quella dell’uno e accetta l’altra, l’invidia porta il primo a minacciare di morte il fratello. Quest’ultimo si rifiuta di rispondere alla violenza, dichiarando: «E certo se tu stenderai la tua mano contro di me per uccidermi, io non stenderò la mia mano su di te per ucciderti, perché temo Iddio, il Signor del Creato!» (Cor. 5,28).

In queste righe, secondo Jawdat Said, il Corano pone l’uomo davanti a una scelta esistenziale tra due metodi: la violenza di Caino o la nonviolenza di Abele. L’accento è sulla responsabilità individuale: «non c’è esitazione o dubbio nella posizione di Abele. Lui è determinato e vuole affrontare le conseguenze»[1]. L’intellettuale siriano fa di questi versetti la base di una teologia musulmana della nonviolenza, di cui Abele diventa il primo testimone.

Egli rifiuta il male in modo categorico, evitando così la confusione tra vittima e carnefice a cui potrebbe condurre il rispondere alla violenza con la violenza. L’omicidio appare in tutta la sua illegittimità e aberrazione. È come, scrive Said, se Abele dicesse al fratello: «Mi puoi uccidere ma non mi puoi trasformare in un assassino. […] Non farò della mia morte un assassinio legittimo». È in virtù di questo principio che l’intellettuale siriano, durante la rivoluzione siriana, insiste affinché questa mantenesse il suo carattere pacifico. La nonviolenza è, infatti, per l’autore il modo più efficace per rendere manifesta la giustezza della richiesta. Proprio nella sua amata Siria, invece, si è avverata la confusione tra vittime e carnefici da lui predetta, quella confusione che lascia spazio a mistificazioni e manipolazioni. Di nuovo la storia conferma la teoria.

Ma perché nel corso del tempo è prevalso il metodo di Caino? Said ci dice che alla base di questa violenza c’è l’ignoranza dell’uomo verso le leggi del cambiamento. Le persone, infatti, cambiano le proprie idee e prospettive solo quando si portano loro delle prove a fondamento di una determinata teoria: «con la persuasione l’uomo ti dà il suo spirito e i suoi beni, con la costrizione non ti dà altro che bugie, ipocrisia e inganno». Ecco perché per Said la violenza diventa inutile. Se l’uomo la usa, afferma, è solo perché non è consapevole di questa inutilità ed è incapace di far valere le proprie ragioni con la sola forza della dialettica. Alla base di quest’incomprensione c’è anche la mancanza di fiducia nel potenziale delle proprie idee e, allo stesso tempo, il non rispetto della diversità dell’altro. La forza appare allora come la via più semplice, ma diventa una sconfitta ideologica che non conduce ai risultati desiderati.

Tuttavia, l’uomo ha la possibilità di evolvere e combattere l’ignoranza. Quest’ultima ha, infatti, per l’autore, la forma di un virus responsabile della malattia della violenza. Il paragone è con l’epoca delle grandi epidemie, la cui rapida diffusione dipendeva dall’ignoranza delle loro cause. In entrambi i casi l’antidoto esiste ed è la conoscenza. L’uomo ha infatti una forte propensione all’apprendimento. Di questa potenzialità conoscitiva parla lo stesso Corano, identificandola con la facoltà umana di nominare le cose. Una facoltà che non hanno nemmeno gli angeli (Cor. 2,31-33). Questa abilità permette all’uomo di arrivare alla conoscenza delle cose, in particolare del bene e del male, di nominarli e di essere cosciente delle conseguenze delle sue azioni. È in questo modo che l’uomo diventa capace di correggere i propri errori, abbandonando la legge della giungla e andando verso la sapienza di Dio. Come in passato le scoperte scientifiche hanno permesso di porre un argine all’espansione della peste, allo stesso modo, scrive Said, l’uomo saprà trovare la cura per la malattia della violenza. Ma per farlo dovrà tornare alla fonte della conoscenza, i testi sacri, in modo da poter compiere il bene e rifiutare il male.

«Una persona malata di ignoranza e odio ha anche un terribile bisogno di amore e conoscenza, perché la conoscenza è amore e l’amore è conoscenza». È in questa separazione tra malato e malattia che egli arriva, citando anche il Vangelo (Mt 5,44) al concetto di amore al nemico, che ci eleva a un livello più alto: «Ché non sono cosa eguale il bene e il male, ma tu respingi il male nel modo migliore e vedrai allora che colui che era a te nemico, ti sarà caldo amico» (Cor. 41,34). È dunque attraverso il bene e l’amore donati al mondo che si ha l’occasione di trasformarlo, rendendo il nemico un amico intimo.

[1] Questa citazione e tutte le altre sono prese dall’antologia dei suoi scritti Vie islamiche alla non violenza, 2017 Zikkaron