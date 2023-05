Mark Somos: l’azzimato regista del patto tra Gerusalemme e i Sunniti

31 Maggio 2023

Quando, due anni fa, abbiamo iniziato ad analizzare la “catena di comando” dietro le più sporche campagne di disinformazione politica del pianeta, ci siamo limitati a descrivere coloro che, impugnata la penna, hanno scritto ed hanno messo la propria reputazione al servizio di evidenti bugie. Dopo aver descritto molti di loro, soprattutto in Italia ed in Francia, ora stiamo passando ad analizzare le figure dei mandanti: professionisti seri e severi, pagati come consulenti politici, che organizzano, istruiscono e pagano le campagne di killeraggio mediatico ai danni di questo o quel partito, questa o quella nazione.

Ebbene, l’avvocato Mark Somos è uno di questi – uno dei più prominenti. Non conoscete il suo nome? È normale, lui fa di tutto per evitare che questa informazione circoli liberamente. Perché Mark Somos è giudice di importanti arbitrati internazionali, è un professore universitario che vive in Germania, ed è un avvocato ungherese che lavora segretamente per gli Emirati Arabi Uniti, come confermato dall’archivio degli arbitrati internazionali, che conferma il legame in almeno tre procedimenti internazionali[1], uno dei quali riguarda l’annosa controversia sul divieto all’aviazione civile qatariota a sorvolare gli altri paesi del Golfo Persico[2].

Durante quella battaglia legale, Somos ha pubblicato un articolo che denuncia quella che Somos considera uno sgarbo ai sauditi ed una parzialità della Corte della Giustizia Internazionale a favore dell’Iran e dei suoi alleati[3]. Nell’autunno del 2022 Somos ha presentato una denuncia contro la famiglia reale del Qatar, accusandola di aver hackerato i computer della senatrice francese Nathalie Goulet (molto legata agli Emirati ed al capo del governo Mohammed Bin Zayed Al Nahyan[4]) e delle organizzazioni critiche e sulla disputa dei mondiali di calcio nel loro paese[5].

Ovviamente, per queste attività, l’avvocato Somos ha percepito una giusta parcella, ma non è l’unico modo con cui si guadagna da vivere. Ad esempio, è amministratore delegato e comproprietario dell’azienda di lobbying e consulenza strategico diplomatica Cornerstone Global Associates di Londra[6], il cui motto è “tackling the intractable”, una metafora sull’atteggiamento rugbistico che Cornerstone applica nei confronti degli avversari dei propri clienti[7]. Tra gli altri azionisti di Cornerstone Global ci sono il giornalista sionista Lucian Hudson, il politico conservatore Ghanem Nuseibeh[8], l’economista Jordan Bruce Macleod, e l’ecologista signora Rawaa Al Saadi Milner[9].

Ghanem Nuseibeh, che è il fondatore e presidente di Cornerstone Global, è strettamente associato a Hashem al Qaisseh (colui che controfirma le fatture inviate da Nuseibeh per ottenere il pagamento per l’attività di Cornerstone[10] e consigliere del capo dei servizi segreti emiratini Tahnoon Bin Zayed[11]) e ad altre figure di alto profilo negli Emirati Arabi Uniti[12], ed è amico e consigliere della summenzionata senatrice francese Nathalie Goulet[13]. Sia Somos che Ghanem lavorano, nella stesura dei progetti di disinformazione, a stretto contatto con Matar Humaid al Neyadi – un personaggio chiave della monarchia, funzionario dei servizi segreti e sottosegretario del ministero dell’energia di Abu Dhabi[14].

L’organizzazione informale creata da Somos costa moltissimo denaro, anche perché spesso si rivela poco efficiente e gestita da ciarlatani, che si fanno cogliere con le mani nel sacco nel mentire in pubblico[16]. Una parte del denaro viene direttamente dalla famiglia reale, ma la parte preponderante viene raccolta dai partner di Somos che sono legati all’imprenditoria sunnita e wahabita, sparsi per tutto il mondo. Alcuni dei biglietti per i voli vengono pagati direttamente da Matar Al Neyadi[17].

Tra i più stretti collaboratori, nell’opera di sollecito di donazioni, ci sono anche avvocati importanti, come Jonathan Ivinson[18] (capo dell’ufficio ginevrino dello studio legale Akin Gump Strauss & Hauer[19]), con un passato come consulente della troika dell’Unione Europea che ha smembrato la Grecia[20], ma soprattutto molti affari aperti a Dubai, primo fra tutti con ADGM Abu Dhabi Global Market, che impiega l’avvocato inglese nei suoi investimenti in Europa – e soprattutto in Svizzera[21]. Motivo per cui viene assunto anche da altri studi legali famosi, come King & Spalding, per gestire la clientela emiratina[22].

I due sono legati all’imprenditore Adil Al Zarooni, il cui gruppo commerciale, industriale ed immobiliare è tra i più potenti del Medio Oriente[23]; a Mohamed Fehmi Hannachi, consigliere d’amministrazione della ABC International Bank (la banca per il commercio dell’estero del gruppo della Arab Bank Corporation della famiglia reale saudita)[24]; la senatrice francese Nathalie Goulet[25] e, infine, il deputato britannico Ian Paisley Junior, figlio di uno degli epigoni dello scontro politico-religioso nell’Irlanda del Nord[26].

Paisley, condannato per diversi atti illegittimi commessi durante il suo mandato parlamentare[27], guida molte importanti campagne di disinformazione contro il Qatar[28], motivandole con il suo sentimento religioso presbiteriano[29]. La sua campagna più famosa, condotta insieme a Mark Somos, Ghanem Nuseibeh e Nathalie Goulet, è contro l’Iran, accusato (ingiustamente) di attaccare le navi arabe che attraversano il Golfo Persico[30]. Per guadagnare di più, Paisley dirige una società che amministra società offshore per clienti in cerca di segreto bancario[31]. Dopo lo scandalo dei passaporti falsi, Paisley ha intensificato i suoi viaggi negli Emirati per raccogliere quanta più documentazione possibile e ad acquisire nuovi e più moderni sistemi di spyware da usare contro il Qatar[32].

Ma l’attività propagandistica degli Emirati è molto più profonda, come dimostra il fatto che Matar Al Neyadi, un ufficiale dei servizi segreti, sia il maggiore teorico del Nexus tra acqua ed energia[33] – un tema che conquista popoli di terre devastate dalla siccità, come quelle africane e del Medio Oriente: da decenni gli Emirati e l’Arabia Saudita coprono la maggior parte del loro fabbisogno di acqua dolce con la desalinizzazione termica (estraggono l’acqua sottoforma di vapore), ma questo sistema è obsoleto e costa troppa energia, per cui oggi vengono preferiti sistemi di cosiddetta “osmosi inversa”, che potrebbero risolvere i problemi dei paesi colpiti dalla siccità e sono di proprietà esclusiva della monarchia di Abu Dhabi[34].

Somos, in collegamento diretto con Neyadi, guidato la promozione del Nexus[35] tramite la diplomazia e gli sforzi di lobbying[36]. A ciò si aggiunge un’opera di contrasto contro le tecnologie usate da turchi ed iraniani[37]. Un contrasto che si estende dalla cura del corpo a quella dell’anima: da qualche anno, il nemico numero uno di Mark Somos e dei suoi collaboratori, è l’IRW Islamic Relief Worldwide, una gigantesca organizzazione umanitaria, che ha salvato centinaia di milioni di vite in tutto il mondo, e che professa una lettura del Corano aperto alla parità tra uomo e donna, all’accettanza dell’omosessualità, e persino alla cooperazione con le chiese di altre religioni (ci sono già in atto diversi progetti insieme ai luterani)[38].

Come se questo non bastasse, secondo i wahabiti ed i sionisti, IRW collabora e finanzia segretamente Hamas in Palestina[39]. La campagna contro questa ONG panaraba, coordinata da Mark Somos e condotta, tra l’altro, dall’agenzia di disinformazione svizzera di Mario Brero, accusa IRW: di allenare i Rohingia in fuga dall’Indocina ad atti di terrorismo[40], di sostenere i progetti di conquista dell’Iran in Asia Centrale, dei sogni antisemiti di distruzione di Israele[41], di preparare attacchi militari contro l’Occidente[42], di infiltrare la Fratellanza Islamica[43] nell’economia americana[44] – insomma, di essere un’organizzazione terroristica[45]. IRW è preso di mira dalla rete mediatica europea di Somos, ad esempio utilizzando il sito spagnolo Okdiario, che è un quotidiano online dell’estrema destra spagnola[46], celebre per le sue campagne di disinformazione e di violenza mediatica contro Podemos e, più in generale, la sinistra spagnola[47]. Accanto al megafono spagnolo, SRF e The Times sembrano essere utilizzati come principali vettori mediatici delle campagne di Somos[48].

La campagna ha un obiettivo centrale nel colpire la presenza del Qatar in Svizzera, accusando Doha di spionaggio dei funzionari delle agenzie internazionali[49] ed il governo svizzero di sostenere militarmente un regime dispotico, imperialista e militarista come il Qatar[50]. Uno dei politici più esposti in questa campagna, il parlamentare europeo del Fronte Nazionale Il deputato europeo e politico francese Nicolas Bay[51], ha esagerato fino al punto di ottenere una decisione di Strasburgo di sospendere la sua immunità parlamentare[52].

Somos è coinvolto nella creazione di buzz sui social media contro i rivali[53]. In questi buzz l’IRW viene legato al passato jihadista in Bosnia e, con il sostegno del “Times”, hanno ottenuto le dimissioni di alcuni membri dell’associazione musulmana, accusati di essere apertamente antisemiti da parte della Charity Commission britannica[54]. Non contento di questo risultato, Mark Somos ha scatenato una campagna contro l’IRW (e contro il governo svizzero, accusato di proteggere e sostenere finanziariamente la Fratellanza Islamica) sulle pagine del quotidiano zurighese Tagesanzeiger[55].

In questa campagna, Somos usa i servigi di Mario Brero, della sua ALP Services, e quelli del giornalista e consulente francese Roland Jacquard – una persona estremamente screditata[56] e di cui si conosce da tempo l’appartenenza ad organizzazioni finanziate dagli Emirati Arabi Uniti[57]. Jacquard lavora da anni agli ordini dell’ufficiale dei servizi segreti emiratini Matar Al Neyadi nelle campagne mediatiche contro il Qatar e la Turchia[58]. Jacquard lamenta il fatto che il Qatar e la Svizzera finanzino il Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF), una fondazione non profit con sede a Ginevra[59], ma allo stesso tempo avverte Ankara che Ariane Bonzon stia scrivendo un libro contro il governo turco[60] e organizza un incontro con i Fratelli Musulmani del Belgio, con l’obiettivo di provocare una reazione contro il Qatar[61].

Molti dei personaggi qui citati hanno consegnato informazioni su possibili obiettivi di una futura campagna di disinformazione, come ad esempio l’Imam di Lussemburgo, Mustapha Turki – Somos vuole dimostrare che sia legato al terrorismo[63]. In Norvegia, Somos si è concentrato sui presunti legami tra i Fratelli Musulmani e Hamas – sta preparando una campagna che associ la Fratellanza all’antisemitismo tra i giovani norvegesi[64]. Tra le altre cose, Somos ha redatto una relazione sulle organizzazioni libertarie come Millî Görüş o gli intellettuali dell’opposizione come Hande Taner, e la Fratellanza Islamica[65].

Secondo alcune fonti, esiste una relazione scritta da Somos su cinque anni di campagne diffamatorie in Svezia, Francia e Germania, e consegnata ai membri del governo degli Emirati[66]. Nella relazione sarebbero anche descritte le campagne tese a dimostrare i legami tra Hamas e personalità pubbliche in Francia, Belgio, Norvegia e Lussemburgo[67]. A vocazione di una vita intera, spesa nel distruggere tutti i tentativi di secolarizzazione dell’Islam – osservati sotto una lente di ingrandimento tutta speciale: Somos non sceglie tra teocrazia e qualsiasi altra forma di governo (del resto l’Iran ed il Qatar sono anch’esse delle monarchie a sfondo profondamente religioso), ma tra i governi che, volenti o nolenti, permettono una secolarizzazione della società, e quelli che, com’era in Europa prima dello scisma, tendevano ad una religiosità della scienza, della società, di tutto[68].

Secondo Somos, come lui stesso descrive nella sua tesi di laurea, l’Occidente è debole perché ha accettato che la scienza ed il dubbio filosofico abbiano preso il sopravvento sulla fede. L’Islam resta la grande speranza, dopo la profonda degenerazione del cristianesimo mercantilista della Gran Bretagna e del giudaismo, ma solo finché rimane assolutista e vincolato all’infallibilità di una monarchia illuminata[69]. Un modo di pensare pericoloso, sul cui diritto ad esistere in una società laica e democratica è lecito interrogarsi.

