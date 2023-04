Gli antichi popoli artici in mostra a Malpensa, il viaggio di Valentina Tamborra

21 Aprile 2023

È stata inaugurato il 19 Aprile all’Aeroporto di Malpensa la mostra “Áhkát – TerraMadre”, terzo appuntamento del Ciclo “T E R R E del N O R D” a PhotoSquare. La mostra è dedicata alle popolazioni artiche della Norvegia. Dopo l’Islanda e la Danimarca, in anteprima nazionale, il terzo capitolo di una trilogia con cui Valentina Tamborra – fotografa e giornalista, che si occupa principalmente di reportage e di ritratto, mescolando narrazione e Immagine – ha voluto raccontare le popolazioni che vivono l’Artico. A Malpensa è esposto un estratto di un corpus fotografico più ampio che narra i Sami, popolo nativo europeo diviso dalle frontiere di quattro stati. Ambientato nella contea del Finnmark, in Norvegia, il progetto racconta una cultura antica e moderna che ha nel legame con la natura e nel forte dialogo con essa la sua forza più grande. In passato vittima di nazionalismi, oggi in pericolo per via del cambiamento climatico e di una politica di green economy che rischia di entrare in conflitto con il modello di vita dei nativi, questo popolo esiste e resiste e ha molto da insegnare a chi vorrà e saprà ascoltare. Áhkát, cioè la parola che dà il titolo alla mostra, secondo l’antica religione Sami sono “Le madri”, divinità della natura, natura che, ai confini estremi del mondo, tutto domina. Magia e realtà. Spiritualità e tradizione. Terra Madre di un popolo senza confini, Madre Terra per un popolo di migratori.

Lo Spazio Espositivo PHOTOSQUARE collocato al Terminal 1 dell’Aeroporto di Milano Malpensa è gestito dall’Archivio Fotografico Italiano, nell’atrio della Stazione ferroviaria presso l’ingresso dello Sheraton. Il curatore dell’iniziativa è Claudio Argentiero, Presidente dell’Archivio Fotografico Italiano, che mette a disposizione la propria esperienza ventennale nel settore, attivando contatti con gli artisti in un dialogo aperto capace di tradurre esperienze in pulsioni emotive, da condividere con i viaggiatori che transitano verso mete differenti.La mostra è patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Busto Arsizio.