Milano Fashion Week: dal 17 al 23 settembre la moda donna s/s 2025

10 Settembre 2024

Quest’anno la novità riguardante la settimana della moda donna per la primavera estate 2025 vede la durata delle sfilate prolungata di un giorno. Ed a Palazzo Citterio, una mostra aperta al pubblico dal 19 al 21 settembre celebra i 60 anni della rivista Vogue Italia

Milano- Lo scorso 3 settembre in quel di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, il Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa, ha presentato il calendario della prossima Milano Fashion Week che andrà in passerella dal 17 al 23 settembre prossimi con le collezioni femminili per la primavera -estate 2025.

“La prima grande novità è che da questa stagione la settimana della moda avrà un giorno in più: inizierà infatti martedì 17 per concludersi lunedì 23. Siamo posizionati tra la fashion week di Londra e quella di Parigi e riuscire ad avere una giornata aggiuntiva non è stato per niente semplice. In calendario abbiamo 173 appuntamenti: 57 sfilate fisiche e 8 digitali, 69 presentazioni, 6 presentazioni su appuntamento e 33 eventi, oltre a tutto il corollario di iniziative non a calendario che come di consueto animeranno la città”, ha spiegato Capasa.

Ad inaugurare le sfilate sarà Fendi, con il suo show previsto alle 15.00 del 17 settembre, mentre a far calare il sipario, Chiccomao, in Piazza del Duomo alle 17 del 22 settembre; lunedì 23 settembre, poi si svolgeranno 8 sfilate digitali di Maxivive, Husky, Defaience by Nicola Bacchilega, Chiara Boni la Petite Robe, ViaPiave33, Re Shui, Francesco Murano e Jacob Cohen. L’assenza importante di questa edizione sarà quella di Giorgio Armani che presenterà la sua collezione a New York il 17 settembre ma che, tuttavia, presenzierà con due sfilate della linea Emporio.

I nomi nuovi saranno Susan Fang supported by Dolce&Gabbana; Federico Cina, supportato dal Camera Moda Fashion Trust; Chiccomao; e Phan Dang Hoang, che era già presente nel calendario digitale. Ritornano, The Attico e Laura Biagiotti, che celebrerà i 50 anni dalla prima sfilata del brand. Anche Iceberg celebrerà il mezzo secolo di attività con una sfilata co-ed a cui seguirà un party per ripercorrere la storia della griffe.

Inoltre, Vogue Italia compie 60 anni e a Palazzo Citterio dal 19 al 21 settembre, con una mostra dal titolo “Sixty Years of Vogue Italia – Sessant’anni di Futuro“, permetterà al pubblico di effettuare un percorso narrativo delle rivoluzioni sociali e della moda con 60 copertine inedite direttamente dall’archivio della famosa rivista.

Il calendario ufficiale della Milano Fashion Week femminile Primavera/Estate 2025

CNMI Fashion Hub Opening

Martedì 17 settembre

15:00 — Fendi

16:30 — Marni

18:00 — Alberta Ferretti

19:00 — Iceberg

Milano Moda Graduate

Mercoledì 18 settembre

09:30 – Antonio Marras

10:30 – Luisa Beccaria

11:30 – Boss

12:30 – Marco Rambaldi

14:00 – Jil Sander

15:00 – Daniela Gregis

16:00 – Del Core

17:00 – Onitsuka Tiger

18:00 – N°21

19:00 – Roberto Cavalli

20:00 – Etro

Giovedì 19 settembre

09:30 – Max Mara

10:30 – Genny

11:30 – Philosophy di Lorenzo Serafini

12:30 – Anteprima

14:00 – Prada

15:00 – Federico Cina

16:00 – Tokyo James

17:00 – MM6 Maison Margiela

18:00 – Moschino

19:00 – GCDS

20:00 e 21:00 – Emporio Armani

Venerdì 20 settembre

09:30 – Tod’s

10:30 – Phan Dang Hoang

11:30 – Sportmax

12:30 – Calcaterra

14:00 – Vivetta

15:00 – Gucci

16:00 – Missoni

17:00 – Sunnei

18:00 – Elisabetta Franchi

20:00 – Versace

Sabato 21 settembre

09:30 – Ferrari

10:30 – Ermanno Scervino

11:30 – Ferragamo

12:30 – Luisa Spagnoli

13:30 – Bally

14:30 – Dolce&Gabbana

16:00 – Diesel

17:00 – The Attico

18:00 – Laura Biagiotti

19:00 – Aniye Records

20:00 – Bottega Veneta

21:00 – Philipp Plein

Domenica 22 settembre

10:00 – Susan Fang con il supporto di Dolce&Gabbana

11:00 – Andreadamo

12:00 – Hui

14:00 – Avavav

15:00 – Francesca Liberatore

17:00 – Rave Review

18:00 – Chiccomao

CNMI Sustainable Fashion Awards

Lunedì 23 settembre

9:30 – Maxivive (digital)

10:00 – Husky (digital)

10:30 – Defaïence by Nicola Bacchilega (digital)

11.00 – Chiara Boni La Petite Robe (digital)

11:30 – Via Piave 33 (digital)

12:00 – RÈ SHUI (digital)

12:30 – Francesco Murano (digital)

13:o0 – Jacob Cohën (digital)